Haddad minimiza efeitos do tarifaço norte-americano

Ministro diz que não houve “impacto macro” na economia
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/09/2025 - 15:48
Brasília
Brasília (DF), 11/06/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante audiência pública conjunta, promovida pelas comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a minimizar os efeitos do tarifaço de 50% aplicado pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros, a ponto de, até o momento, não ter sido necessário, ao governo brasileiro, aplicar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional.

A afirmação foi feita nesta segunda-feira (29), durante a 16ª edição do Macro Vision, evento promovido em São Paulo.

"Impacto macro na economia não vai ter nessas medidas anunciadas. Agora, micro vai. E atrapalha muitas famílias brasileiras esse tipo de comportamento que estamos observando", disse o ministro ao lembrar que, “até agora [o presidente Lula] não usou a Lei da Reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional”.

Bom senso

O ministro disse ter esperanças de que as tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sejam revistas, uma vez que seus efeitos são negativos tanto para os EUA como para o Brasil.

“Não penso que [o tarifaço] vá durar. Sempre acredito que o bom senso irá prevalecer. Temos de apostar nele, sem bravata. O presidente não fez um único discurso de animosidade. Muito pelo contrário. Vamos resolver. Estamos caminhando com dignidade para uma negociação”, finalizou.

Edição:
Kleber Sampaio
