logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi

Dezenas sorteadas foram 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53
Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 21:06
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O concurso 2.919 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (25), não teve acertador das seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 80 milhões. O próximo sorteio está marcado para sábado (27).

As seis dezenas sorteadas foram: 03 - 26 - 28 - 37 - 42 - 53

A quina teve 66 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 34.524,56. Os 4.131 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ R$ 909,21 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Carolina Pimentel
Mega-Sena Loteria
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bilhetes de aposta da mega-sena
Economia Mega-Sena não tem ganhador no concurso 2.919; prêmio vai a R$ 80 mi
qui, 25/09/2025 - 21:06
O ministro das Relações Exteriores da Grécia, Giorgos Gerapetritis, durante reunião do Conselho de Segurança da ONU na cidade de Nova York 17/07/2025 REUTERS/Kylie Cooper
Internacional Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de Gaza em suas águas
qui, 25/09/2025 - 20:29
Marina Dias, paraescalada
Esportes Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de escalada paralímpica
qui, 25/09/2025 - 20:02
São Paulo (SP), 25/09/2025 - A Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram a “Operação Spare”, desdobramento da “ Operação Carbono Oculto ”, realizada em 28 de agosto. A ação mira um dos principais operadores de uma organização criminosa que atua há mais de duas décadas no mercado de combustíveis no estado de São Paulo, além de pessoas a ele associadas. Os investigados são suspeitos de utilizar postos, empreendimentos imobiliários, motéis e lojas de franquia como instrumentos para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio.. Foto: Receita Federal/Divulgação
Geral Empresas ligadas ao PCC movimentaram R$ 1 bilhão, diz Receita
qui, 25/09/2025 - 19:52
Gaza, 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em tenda improvisada para repórteres na Cidade de Gaza. Foto: Sindicato dos Jornalistas da Palestina/Divulgação
Internacional Tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com Fenaj
qui, 25/09/2025 - 19:48
Carl Lewis, expo cob
Esportes COB Expo inicia com homenagens a multicampeões olímpicos e mundiais
qui, 25/09/2025 - 19:47
Ver mais seta para baixo