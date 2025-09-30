logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%

P-78 da Petrobras vai operar no Campo de Búzios
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 16:10
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
© Petrobras/Divulgação

O navio-plataforma P-78, da Petrobras, chegou nesta terça-feira (30) ao Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Campos, a 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela estatal.

A estrutura havia partido de Singapura, no Sudeste Asiático, no dia 13 de julho. O navio-plataforma é do modelo FPSO (Floating Production Storage and Offloading, em português, Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência), com capacidade de produção de 180 mil barris de óleo, além de comprimir 7,2 milhões de metros cúbicos (m³) de gás diários.

A P-78 será a sétima plataforma a produzir petróleo no Campo de Búzios, que, segundo a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, “superou a produção diária de 900 mil barris de petróleo”. Dessa forma, o novo FPSO poderá aumentar em até 20% a produção diária.

Além da P-78, operam em Búzios as plataformas P-74, P-75, P-76, P-77, Almirante Barroso e Almirante Tamandaré.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Transporte com tripulação

Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixou Singapura em14 de julho - Petrobras/Divulgação

Para antecipar o início da operação, o transporte da P-78 desde a Ásia contou com a tripulação brasileira já embarcada, o que adiantou procedimentos e treinamento da equipe. Isso permite antecipar o começo da produção em cerca de duas semanas.

A última vez que a Petrobras adotou a prática de transportar a tripulação foi em 1999.

Os próximos passos pré-operação são o serviço de ancoragem e de interligação da plataforma com os poços de petróleo, o que deve levar aproximadamente dois meses.

O casco da P-78 foi construído em estaleiros nas cidades Yantai e Hayang, na China, e em Ulsan, na Coreia do Sul. Os blocos foram integrados na Coreia do Sul, antes de seguirem para Singapura, onde houve a montagem dos módulos, incluindo um construído no estaleiro da Seatrium (antigo Brasfels), em Angra dos Reis, litoral fluminense.

Pré-sal

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador do setor, a produção do pré-sal corresponde a cerca de 80% do total de petróleo e gás produzido no Brasil.

Descoberto em 2006, o pré-sal contribuiu para a soberania energética do Brasil, possibilitando que o país se mantivesse sem necessidade de importar óleo. Além da alta produtividade, os poços armazenam um óleo leve, considerado de excelente qualidade e com alto valor comercial.

 O início da produção foi no campo de Jubarte, localizado na Bacia de Campos, litoral do Sudeste, em 2008. Ao lado da Bacia de Santos, é ali que se encontram os reservatórios, perfurados a uma profundidade de 5 mil a 7 mil metros.

Relacionadas
Supermercado
Ipea acompanha BC e reduz projeção de inflação para 4,8% em 2025
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Dívida Pública Federal alcança R$ 8,14 trilhões em agosto
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Contas públicas têm déficit de R$ 17,3 bilhões em agosto
Edição:
Aline Leal
Petrobras ANP P-78 Campo de Búzios Pré-Sal Bacia de Campos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 10/09/2025 - O ministro Flávio Dino na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais
ter, 30/09/2025 - 17:21
Brasília (DF) 11/02/2025 – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) assinou, nesta terça-feira (11), acordo de cooperação com a plataforma de entregas iFood para combater a violência contra a mulher. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Governo define regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio
ter, 30/09/2025 - 17:17
Brasília 60 anos - Supremo Tribunal Federal
Justiça STF publica edital com notificação de Eduardo Bolsonaro sobre denúncia
ter, 30/09/2025 - 16:33
Brasília (DF), 14/07/2025 - Plataforma da Petrobras que reforçará o pré-sal deixa Singapura. Foto: Petrobras/Divulgação
Economia Nova plataforma chega ao pré-sal e pode aumentar produção em 20%
ter, 30/09/2025 - 16:10
Batata-inglesa
Economia Batata, ovos e verduras reduzem pressão inflacionária em agosto em SP
ter, 30/09/2025 - 16:09
Brasília (DF), 16/09/2025 – Delegado Ruy Ferraz Fontes. Foto: Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoal
Justiça Suspeito de matar ex-delegado em SP morre em confronto com a polícia
ter, 30/09/2025 - 15:49
Ver mais seta para baixo