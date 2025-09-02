logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Pagamentos com cartão estão indisponíveis para serviços dos Correios

Postagens pelo site e aplicativo também estão não estão disponíveis
Agência Brasil 
Publicado em 02/09/2025 - 19:18
Brasília 
Brasília (DF), 30/05/2025. - Dona Irene Barbosa em uma agência dos correios. A partir desta sexta-feira (30), aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
© Antonio Cruz/Agência Brasil

Os Correios informaram nesta terça-feira (2) que os pagamentos de serviços via cartão de crédito e débito estão temporariamente suspensos por indisponibilidade do sistema da empresa responsável pelo serviço. As postagens pelo site e pelo aplicativo dos Correios também estão não estão disponíveis, devendo ser realizadas exclusivamente nas agências.

Em nota, a estatal diz que a única forma de pagamento disponível é pelo Pix. 

“Informamos que, temporariamente, os pagamentos via cartão de crédito e débito estão indisponíveis. Você continua contando com o PIX, que segue ativo e funcionando normalmente em nossas operações”, informou a empresa. 

Segundo os Correios, isso acontece porque a prestadora de serviços, que venceu a licitação realizada em 2021, teve seu contrato suspenso pela estatal nesta terça-feira. A estatal diz que o processo administrativo está seguindo o rito formal conforme prazos legais. 

A empresa que presta serviços de pagamento por cartão é investigada no âmbito das operações deflagradas na última quinta-feira (28) de combate ao crime organizado, que identificaram um enorme esquema de lavagem de dinheiro no país. 

“Os Correios afirmam que estão adotando as providências necessárias para a normalização do serviço no menor prazo possível”, diz a nota da estatal.

Relacionadas
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Operações contra crime no setor de combustíveis bloquearam R$ 3,2 bi
Edição:
Sabrina Craide
Correios PIX
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Uso de Smartphone e celular
Geral Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
ter, 02/09/2025 - 20:28
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump anuncia que EUA atiraram em barco com drogas da Venezuela
ter, 02/09/2025 - 20:28
São Paulo (SP), 02/09/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do velório do jornalista Mino Carta, no cemitério São Paulo. Jornalista fundador e diretor de redação da revista Carta Capital , Quatro Rodas, Isto É, Veja e Jornal da Tarde, faleceu aos 91 anos. Foto: Paulo Pinto/Agência
Política Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
ter, 02/09/2025 - 20:28
Convênio com empresas garante trabalho para os apenados na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. 21/01/2020, São Pedro de Alcântara, SC, Brasil. Fotos Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM
Geral Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida
ter, 02/09/2025 - 20:23
seleção brasileira, treino, eliminatórias
Esportes Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados
ter, 02/09/2025 - 20:12
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ministro Flávio Dino na sessão do STF do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
ter, 02/09/2025 - 20:08
Ver mais seta para baixo