logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras capta US$ 2 bilhões com venda de títulos no exterior

Recursos vão reforçar caixa da companhia
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/09/2025 - 15:19
Rio de Janeiro
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
© André Ribeiro/Agência Petrobras

A Petrobras informou que captou US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10,8 bilhões) com a venda de títulos no exterior. Essa operação financeira funciona como um reforço de caixa para a companhia.

De acordo com um comunicado da empresa a investidores, a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) é dividida em duas operações de US$ 1 bilhão.

A venda de títulos pode ser entendida como um financiamento. Investidores adquirem os papéis e, em troca, a empresa se compromete a pagar o dinheiro de volta em um determinado período. Até lá, a companhia paga juros aos compradores.

A operação no mercado internacional foi realizada por meio da subsidiária Petrobras Global Finance B.V. A conclusão da oferta foi anunciada na quarta-feira (10).

A primeira oferta tem vencimento em 2030, com o pagamento de juros de 5,125% ao ano (a.a.). Essa remuneração do capital de terceiros é paga sempre nos meses de março e setembro.

A segunda oferta tem vencimento em 2036 e juros de 6,25% a.a, com pagamentos semestrais em janeiro e julho.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Alta procura

No comunicado, a Petrobras enfatiza que a procura dos investidores estrangeiros pelos títulos da companhia foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A estatal ressalta que o chamado spread ─ diferença entre taxas de juros ─ em relação aos títulos do Tesouro dos EUA é o menor desde 2011 para o título com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para o que vence em 2030.

Os títulos do Tesouro americano são considerados os mais seguros do mundo, ou seja, com menor risco de não pagamento.

O spread menor é uma sinalização de que diminui a percepção de risco dos investidores em relação aos papéis da Petrobras. Para empresa, quanto menor o spread, menor o custo para obter recursos.

A companhia de petróleo informou que os recursos captados com os Global Notes serão usados “para fins corporativos gerais”.

Avaliação positiva

O analista de investimentos do Banco do Brasil, Daniel Cobucci, avalia que a venda de títulos é um “movimento positivo para a companhia”, que vem conseguindo alongar prazos e reduzir seu custo de captação.

“Esses spreads reduzidos sinalizam uma avaliação positiva da força da Petrobras em manter baixos custos de extração e forte geração de caixa operacional, em especial nesse momento de perspectiva de queda nos preços de petróleo, pois essa resiliência operacional e financeira se mostra como um diferencial”, disse à Agência Brasil.

Relacionadas
Edifício sede da Petrobras
Conselho da Petrobras aprova nome de indicado pelo governo
Brasília (DF) 21/08/2025 - Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho Atualmente, é secretário especial da Presidência da República. Foto: Moreira Mariz/Agência Senado
Petrobras anuncia Bruno Moretti como novo presidente do conselho
Logo da Agência Brasil
Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas
Edição:
Carolina Pimentel
Petrobras títulos no exterior
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral EBC tem finalistas no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa
qui, 11/09/2025 - 16:08
Brasília (DF), 11/09/2025 - A ministra Cármen Lúcia durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Cármen Lúcia forma maioria pela condenação de Bolsonaro e aliados
qui, 11/09/2025 - 15:57
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Moraes diz que 8 de janeiro não foi "domingo no parque"
qui, 11/09/2025 - 15:55
Depressão, suicidio
Saúde Governo institui dias de prevenção ao suicídio e à automutilação
qui, 11/09/2025 - 15:27
Brasília (DF), 11/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS para ouvir o depoimento do ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira (Ahmed Mohamad Oliveira Andrade). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política CPMI do INSS aprova quebra do sigilo bancário de investigados
qui, 11/09/2025 - 15:22
Santos (SP) 25/03/2025 - A plataforma P-74, que opera no pré-sal da Bacia de Santos, é uma das que capturam e reinjetam CO2. Foto: André Ribeiro/Agência Petrobras
Economia Petrobras capta US$ 2 bilhões com venda de títulos no exterior
qui, 11/09/2025 - 15:19
Ver mais seta para baixo