logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Produção de motos apresenta melhor resultado do ano

Abraciclo aponta crescimento nas vendas de motocicletas no varejo
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/09/2025 - 16:57
São Paulo
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
© CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados

A produção de motos cresceu em agosto, alcançando o melhor resultado do ano. É o que aponta o balanço divulgado nesta quarta-feira (10) pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Em agosto, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram um total de 185.952 motocicletas, o que representou um crescimento de 13,4% em comparação ao mesmo mês do ano passado e de 32,6% em relação a julho. Essa produção foi o melhor resultado do ano e também o melhor desempenho para um mês de agosto desde 2011.

O balanço da Abraciclo indica também um crescimento nas vendas de motocicletas no varejo. Em agosto, foram licenciadas 185.515 motocicletas, volume 13,2% superior ao registrado no mesmo mês de 2024. No entanto, houve retração de 4% nas vendas em comparação a julho.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Exportações

Em agosto foram embarcadas 2.942 motocicletas para o mercado externo, uma queda de 11,9% em relação ao mesmo mês de 2024 e alta de 9,8% na comparação com julho.

De janeiro a agosto, um total de 24.232 motocicletas foram exportadas pelo Brasil, o que significou um crescimento de 9,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Relacionadas
01/06/2023 - Brasília - Concessionárias registram queda na venda de carros usados depois da redução do IPI para veículos novos. Foto feita em 26 de Dezembro de 2008 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Exportações de veículos automotores tem alta em agosto
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Emplacamento de veículos acumula melhor resultado desde 2014
Rio de Janeiro - O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) revela 40% das cirurgias da área de trauma são feitos em motociclistas acidentados
Em dez anos, frota de motocicletas cresce 42% no país
Edição:
Fernando Fraga
Abraciclo motos vendas de motos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Agência Brasil 30 Anos - Área afetada pelo rompimento de barragem no distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana, em Minas Gerais
Geral Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício
qua, 10/09/2025 - 18:06
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Palácio do Planalto em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Geral Homem tenta subir rampa do Palácio do Planalto duas vezes na madrugada
qua, 10/09/2025 - 17:47
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Maioria do STF condena Cid por tentativa de abolição da democracia
qua, 10/09/2025 - 17:35
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Câmara aprova urgência para votar vale-refeição para entregadores
qua, 10/09/2025 - 17:30
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
Economia Produção de motos apresenta melhor resultado do ano
qua, 10/09/2025 - 16:57
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Justiça Dino pede à PF apuração de ameaças após voto para condenar Bolsonaro
qua, 10/09/2025 - 16:55
Ver mais seta para baixo