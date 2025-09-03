logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR

Contribuintes que entregaram no prazo já receberam os valores
Ana Lúcia Caldas - Repórter da Radio Nacional
Publicado em 03/09/2025 - 17:49
Brasília
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Como corrigir erros na declaração do Imposto de Renda? Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Ao contrário do previsto, não será pago um quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente às declarações do exercício 2025. Todas as restituições entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências já foram pagas.

A Secretaria da Receita Federal informou, na terça-feira (2), que antecipou o pagamento e, ao contrário da previsão de cinco lotes, que seria entre os meses de maio e setembro, a eficiência no processamento das declarações permitiu que os contribuintes que não apresentaram inconsistências nos dados recebessem seus valores até o lote de agosto.

Até o momento, mais de 22,6 milhões de declarações de ajuste anual foram entregues. Foram pagos, neste ano, mais de R$ 36,6 bilhões em restituições. Quem não recebeu a restituição até o mês de agosto é porque caiu na malha fina.

Esses contribuintes devem acessar o site da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato do processamento. Havendo alguma pendência, o contribuinte pode fazer a retificação, corrigindo as informações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Relacionadas
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
Brasília (DF), 20/03/2025 - Quem precisa declarar o Imposto de Renda Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Perdeu o prazo da declaração do imposto de renda? Saiba o que fazer
Toledo (PR), 18/07/2025 - Central de Bioenergia de Toledo. Sistema de Biodigestão composto por biodigestores, grupo motogerador e lagoa de digestão e tratamento. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Itaipu e Receita Federal fazem contrabando virar energia limpa
Edição:
Sâmia Mendes
Receita Federal Imposto de Renda Restituição IR 2025
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Picciani reassume vaga na Alerj e substitui deputado TH Joias
qua, 03/09/2025 - 19:21
São Paulo - Pátio de montadora em São Bernardo do Campo
Economia Emplacamento de veículos acumula melhor resultado desde 2014
qua, 03/09/2025 - 19:14
Conta de energia elétrica
Política Tarifa social de energia elétrica é aprovada em comissão do Congresso
qua, 03/09/2025 - 19:11
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da Controladoria Geral da União, Fachada CGU, seguido dos prédios da Dataprev, do Conselho Nacional de Desenvolvimento, e da INFRA S.A. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral CGU abre 40 processos sobre descontos ilegais em pensões do INSS
qua, 03/09/2025 - 19:01
Brasília (DF), 03/09/2025 - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara durante audiência pública para debater o tema Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Participou o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Receita cobrará dados de fintechs de forma retroativa, desde janeiro
qua, 03/09/2025 - 18:57
Brasília (DF), 02/10/2023 - Governador de Tocantins Wanderlei Barbosa. Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Justiça Corte Especial do STJ confirma afastamento de governador do Tocantins
qua, 03/09/2025 - 18:27
Ver mais seta para baixo