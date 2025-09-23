logo ebc
Receita libera consulta ao quinto lote de restituição do IRPF 2025

Ao todo 387 mil contribuintes recebem R$ 1,035 bilhão
Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 09:56
Brasília
IMPOSTO DE RENDA, Declaração IRPF 2019
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A Receita Federal disponibiliza para consulta, a partir das 10h desta terça-feira (23), o quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025.

Esse lote contempla restituições transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores.

Ao todo, 387.277 contribuintes vão receber R$ 1.035.303.774. Os pagamentos foram distribuídos da seguinte forma: 

  • 234.920 contribuintes que usaram declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX;
  • 66.637 contribuintes entre 60 e 79 anos;
  • 46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários;
  • 16.926 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 15.604 contribuintes idosos acima de 80 anos; e
  • 6.968 restituições para contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave.

Como consultar

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento ser feito ao longo do dia 30 de setembro, na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".
 

arte irpf 2025


Edição:
Denise Griesinger
IRPF 2025 Restituição Quinto Lote Receita Federal
