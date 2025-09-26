logo ebc
Saiba de que países vem o investimento direto no Brasil; EUA lideram

Paraísos fiscais figuram entre os principais locais de origem
Bruno de Freitas Moura
Publicado em 26/09/2025 - 16:59
Rio de Janeiro
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil

País que implementou em agosto o tarifaço de até 50% contra exportações brasileiras, os Estados Unidos são a origem da maior fatia dos investimentos diretos que chegam ao Brasil.

A constatação está no censo de capitais estrangeiros do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira (26), em Brasília.

O levantamento aponta que, em 2024, o Brasil recebeu US$ 1,141 trilhão em investimento estrangeiro direto no país, o que representa 46,6% do Produto Interno Bruto (PIB), conjunto de bens e serviços produzidos no país. O percentual é o maior já registrado.

Ao analisar o investimento estrangeiro, o BC divide esse montante em duas partes:

  • US$ 884,8 bilhões são participação no capital social de quase 19 mil empresas, ou seja, sócios;
  • US$ 256,4 bilhões são operações intercompanhia, isto é, empréstimos entre empresas.

Países

O censo do BC identifica de quais países vieram os US$ 884,8 bilhões que fazem parte do capital social de empresas aqui no Brasil. A lista é liderada pelos Estados Unidos, com US$ 244,7 bilhões, isto é, 28% do total.

Veja os principais países:

  1. Estados Unidos: US$ 244,7 bi (28% do total)
  2. Países Baixos: US$ 145,5 bi (16%)
  3. Luxemburgo: US$ 79,2 bi (9%)
  4. França: US$ 63,3 bi (7%)
  5. Espanha: US$ 61,0 bi (7%)
  6. Reino Unido: US$ 31,0 bi (4%)
  7. Japão: US$ 27,8 bi (3%)
  8. Alemanha: US$ 21,9 bi (2%)
  9. Canadá: US$ 21,1 bi (2%)
  10. Ilhas Cayman: US$ 20,7 bi (2%)

Paraísos fiscais

O chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, explica que essa lista considera o local de origem do “investidor imediato”, isto é, de onde saíram os recursos.

“Na verdade, é o país onde está a empresa que é imediatamente dona da empresa daqui”.

Ele contextualiza que, em alguns casos, a empresa estrangeira tem origem em um outro país, mas mantém sede em um terceiro, por questão tributária.

“São os chamados paraísos fiscais, lugares [para] onde as empresas mandam seus recursos, centralizam sua operação financeira lá, porque pagam menos impostos, e de lá vem para o Brasil”, detalha.

Segundo ele, é por isso que Luxemburgo e Ilhas Cayman, no Mar do Caribe, aparecem na lista.

Ao considerar o país controlador do investimento estrangeiro, o que desconsidera se havia subsidiárias ou paraísos fiscais pelo caminho, a lista do BC apresenta:

  1. Estados Unidos: US$ 232,8 bi (26% do total)
  2. França: US$ 69,3 bi (8%)
  3. Uruguai: US$ 58,4 bi (7%)
  4. Espanha: US$ 50,0 bi (6%)
  5. Países Baixos: US$ 48,6 bi (5%)

Setores

O Banco Central mapeou os setores da economia que mais atraem investimento estrangeiro direto. Os serviços lideram a atração, com 59% do total, à frente da indústria (29%) e da agropecuária e extrativismo mineral (12%)

Ao se analisar dentro desses setores, as atividades campeãs de atração de capital do exterior são:

  1. Serviços financeiros e atividades auxiliares: 22%
  2. Extração de petróleo e gás natural: 8%
  3. Comércio, exceto veículos: 7%
  4. Eletricidade, gás e outras utilidades: 5%
  5. Produtos químicos: 4%
  6. Veículos automotores, reboques e carrocerias: 4%

O censo do BC também aponta para qual atividade cada país direciona o investimento direto. No caso dos Estados Unidos como controlador final, 25% vão para a indústria de transformação (transforma matéria-prima em um produto final ou intermediário, que vai ser novamente modificado por outra indústria) e 22% para atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados.

Edição:
Vinicius Lisboa
Investimento Direto Capital Estrangeiro Estados Unidos banco central paraíso fiscal
