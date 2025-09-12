logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE

Resultado representa sexta alta seguida do setor
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/09/2025 - 10:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O setor de serviços, que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação, cresceu 0,3% na passagem de junho para julho. O resultado representa a sexta alta seguida e renova o patamar mais alto já alcançado, em junho de 2025.

Nos seis meses seguidos de alta, o segmento subiu 2,4%. Esse período de fevereiro a julho é a maior sequência de alta desde o período de oito meses compreendido entre fevereiro e setembro de 2022.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra que, em relação a julho de 2024, o setor avançou 2,8%. No acumulado de 12 meses, o crescimento é de 2,9%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Setores

O IBGE revelou que três das cinco atividades que compõem o setor apresentaram alta na passagem de junho para julho:

  • informação e comunicação: 1%
  • profissionais, administrativos e complementares: 0,4%
  • serviços prestados às famílias: 0,3%
  • transportes: -0,6%
  • outros serviços: -0,2%

O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destaca o comportamento de duas atividades dentro do segmento de informação comunicação. Telecomunicações cresceu 0,7%, e tecnologia da informação; 1,2%.

A pesquisa do IBGE identificou que a expansão dos serviços foi acompanhada por 12 das 27 unidades da federação, com os maiores impactos positivos vindo de São Paulo (1,7%), Paraná (1,7%), Mato Grosso do Sul (5,7%), Santa Catarina (0,9%) e Rondônia (10,9%).

Conjunto da economia

O setor de serviços é o que mais emprega no país.

A Pesquisa Mensal de Serviços é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mês a mês pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto revelou que a produção da indústria brasileira caiu 0,2% em julho; e o comércio recuou 0,3% no mesmo intervalo de comparação.

Nos desempenhos acumulados em 12 meses, a indústria cresceu 1,9%. O comércio apresentou expansão de 2,5%.

Mudança de paradigma

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, um dos fatores que explica a tendência de alta do setor, diferentemente da indústria e do comércio é a digitalização crescente da economia desde a pandemia de covid-19, em 2020.

"Houve mudança de paradigma muito clara no qual empresas buscaram colocar os produtos em plataformas online". Segundo ele, isso acelerou a busca por serviços digitais, o que empurra para cima o segmento de tecnologia da informação.

"O consumo das empresas de delivery tem reforçado um aumento de receita nessa direção", acrescenta.

O pesquisador avalia que são atividades que não sofrem tanto efeito de fatores macroeconômicos, como a escalada da taxa de juros, iniciada em setembro, para conter a inflação.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Previsão do déficit primário cai de R$ 72,1 bi para R$ 69,9 bilhões
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Fazenda prevê queda à metade de efeito das tarifas com ações de ajuda
Edição:
Maria Claudia
Setor de Serviços IBGE Pesquisa Mensal de Serviços
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) – Salões de Beleza. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
sex, 12/09/2025 - 10:07
Papa Leão no Vaticano 27/8/2025 Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Internacional Papa Leão diz a bispos para não esconderem denúncias de abuso
sex, 12/09/2025 - 10:06
Olinda (PE), 11/09/2025 - Grupo Cordel do Fogo Encantado retorna aos palcos no MIMO Festival em Olinda. Foto: José de Holanda/Divulgação
Cultura MIMO Festival volta a Olinda com programação multicultural gratuita
sex, 12/09/2025 - 10:05
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) fala sobre denúncia de policiais civis por homicídio doloso e fraude processual em operação no Jacarezinho
Justiça Policiais ligados à milícia são acusados da morte de vereador no Rio
sex, 12/09/2025 - 09:22
Ativista Charlie Kirk é visto na Utah Valley University antes de ser baleado 10/09/2025 Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS
Internacional FBI divulga vídeo de suspeito de homicídio do ativista norte-americano
sex, 12/09/2025 - 09:18
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 – Ressaca no mar traz ondas grandes à praia do Leme, provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Guarda-vidas buscam casal que desapareceu na Praia do Leme
sex, 12/09/2025 - 08:12
Ver mais seta para baixo