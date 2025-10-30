logo ebc
Aéreas flexibilizam remarcação de voos para RJ após operação policial

Latam, Gol e Azul oferecem alteração ou reembolso da passagem
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil 
Publicado em 29/10/2025 - 21:10
São Luís
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Após a operação policial que deixou mais de 100 mortos nos complexos do Alemão e da Penha na terça-feira (28), as companhias aéreas Latam, Gol e Azul informaram que vão flexibilizar a remarcação de voos para o Rio de Janeiro ou com conexão na cidade.

A Latam disse que vai permitir a remarcação dos voos nos aeroportos do Galeão e Santos Dumont, entre os dias 28 e 30 de outubro. Segundo a empresa, os passageiros poderão fazer a alteração no voo sem multa e com eventual cobrança de diferença da tarifa, dentro da validade da passagem aérea. Os passageiros também poderão solicitar o reembolso de acordo com a tarifa adquirida.

Para os passageiros com voos da GOL, a empresa disse que enviou comunicado aos clientes, com voos de/para Santos Dumont ou Galeão, na data de ontem (28). No comunicado, a Gol ofereceu a flexibilidade para remarcação gratuita de voos sem custos até esta quinta-feira (30.

A Azul disse que as suas operações no Rio de Janeiro estão dentro da normalidade, mas está flexibilizando remarcações nos bilhetes, mediante disponibilidade de assentos, ou a possibilidade de cancelamento da passagem, deixando o valor em crédito. 

A operação policial realizada contra o tráfico de drogas nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, deixou 121 mortos. Autoridades de segurança pública admitem que esse número pode aumentar e afirmam que as pessoas mortas reagiram com violência à operação, e aqueles que se entregaram foram presos. 

Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2024 – A diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck fala durante manifestação de familiares e amigos de João Pedro, de 14 anos, morto durante uma operação conjunta da PF e da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em 2020, em ato em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Anistia Internacional classifica como desastrosa operação no Rio
Brasília - 29/10/2025 - Parlamentares do Rio de Janeiro durante coletiva para falar sobre a chacina no Rio de Janeiro. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Ministério diz que segurança pública deve “proteger todas as pessoas”
Sabrina Craide
Ver mais seta para baixo