logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Agricultura familiar do Nordeste vai à maior feira mundial alimentos

Missão com agricultores passará por Alemanha e Portugal
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/10/2025 - 10:16
São Luís
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Beneficiamento da castanha-do-pará na aldeia Barranco Vermelho, apoiado pelo projeto Biodiverso, na Terra Indígena Erikpatsa, do Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Agricultores familiares da Região Nordeste estarão na Anuga 2025, a maior feira internacional de alimentos e bebidas, que é realizada entre este sábado (4) e terça (7), em Colônia, na Alemanha.

A iniciativa é do Consórcio Nordeste, em parceria com ApexBrasil e Sebrae, com o objetivo de mostrar ao mercado europeu produtos de cerca de 30 agricultores da região, que concentra quase 50% dos produtores familiares do Brasil.

Além da Alemanha, a missão internacional também passará por Portugal. Além dos agricultores, estão no grupo secretários estaduais, diretores de empresas públicas da região, representantes de cooperativas de Minas Gerais e do Distrito Federal, e membros do Consórcio Nordeste. 

Entre os produtos que serão apresentados estão: cafés e chocolates especiais, mel da Caatinga, amêndoas de castanha de caju, tapioca e goma fresca, feijão, óleo de coco, farinha de babaçu, cajuína, flores e uma vasta gama de produtos agroindustriais. 

A Anuga é uma feira que ocorre a cada dois anos. A última edição movimentou cerca de US$ 530 milhões em negócios, em 2023.

Neste ano, as cooperativas terão um espaço especial no estande da ApexBrasil. Além disso, ocorrerão visitas guiadas, para que os agricultores familiares possam conhecer, trocar experiências com produtores de todo o mundo e estabelecer contatos cruciais para futuros negócios.

Já em Portugal, a visita ocorrerá no período de 7 a 10 de outubro. A delegação seguirá para Lisboa, onde participará de capacitação e rodadas de negócios. A agenda prevê um workshop sobre exportação e um encontro de apresentação dos produtos a potenciais importadores portugueses. 

Relacionadas
Belém (PA) 15/12/2024 – Isca de peixe Filhote, prato típico na Ilha do Combú, uma Área de Proteção Ambiental (APA) e destino turístico amazônico na região insular de Belém, habitada por comunidades tradicionais que vivem de pesca, artesanato, turismo e produção de açaí. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
COP30 poderá gerar R$ 3,3 milhões para agricultores familiares
Agricultores familiares fazem colheita manual de feijão-caupi
Lista de desconto em crédito para a agricultura familiar é ampliada
Brasília (DF), 24/12/2024 - Bioinsumos na agricultura e agropecuária. Foto: Governo do Pará/Divulgação
Agricultura familiar receberá R$ 60 milhões para produção de bioinsumo
Edição:
Vinicius Lisboa
agricultura familiar Consórcio Nordeste Alemanha Portugal Apex
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
capa-selo-metanol
Saúde Policiais descobrem laboratório de falsificação de bebidas no DF
sab, 04/10/2025 - 11:28
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Economia Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
sab, 04/10/2025 - 11:20
São Paulo (SP), 04/10/2025 – Primeira Viradinha reúne mais de 400 atividades gratuitas neste fim de semana para crianças e suas famílias. Foto: Prefeitura de SP
Cultura Viradinha cultural começa neste sábado em São Paulo
sab, 04/10/2025 - 11:05
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Padilha: antídoto contra metanol está garantido em toda rede de saúde
sab, 04/10/2025 - 10:41
Brasnorte (MT), 09/04/2025 – Beneficiamento da castanha-do-pará na aldeia Barranco Vermelho, apoiado pelo projeto Biodiverso, na Terra Indígena Erikpatsa, do Povo Rikbaktsa. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Agricultura familiar do Nordeste vai à maior feira mundial alimentos
sab, 04/10/2025 - 10:16
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
Saúde Metanol: químicos alertam sobre riscos de testes caseiros
sab, 04/10/2025 - 09:53
Ver mais seta para baixo