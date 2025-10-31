logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BMG vai ressarcir cobranças indevidas de empréstimos para aposentados

Banco firmou termo de compromisso com o INSS para corrigir práticas
Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 13:21
Brasília
idosos
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) firmou um termo de compromisso com o Banco BMG S.A. para corrigir práticas relacionadas à oferta de empréstimos consignados a aposentados e pensionistas.

O acordo prevê o ressarcimento de valores cobrados indevidamente e o aprimoramento dos procedimentos de contratação e atendimento.

De acordo com nota do INSS divulgada nessa quinta-feira (30), cerca de 100 mil beneficiários terão devolvidos mais de R$ 7 milhões, que serão abatidos diretamente nas faturas.

"O termo reforça o compromisso do Banco com transparência, governança e aprimoramento contínuo da experiência do cliente, contemplando medidas voltadas à maior segurança e clareza nas contratações", diz nota do BMG.

O instituto informou que o objetivo é garantir o respeito às normas que regem o crédito consignado e proteger os direitos dos segurados.

Entre as medidas acordadas, o banco deverá ampliar o uso de videochamadas nas contratações de empréstimos e cartões consignados, realizadas tanto por correspondentes bancários quanto por agências próprias. O prazo para adoção do procedimento é de 90 dias.

As videochamadas deverão registrar a manifestação de vontade do beneficiário e esclarecer eventuais dúvidas sobre as condições do contrato.

O limite máximo de crédito também deverá ser ajustado para 1,6 vez o valor da renda mensal do benefício, conforme prevê norma do INSS. Até que os sistemas sejam adaptados, o controle será feito manualmente.

Outra determinação é a suspensão imediata da venda de seguros prestamistas ou de outros produtos atrelados aos empréstimos consignados.

O banco ainda se comprometeu a adotar ações para reduzir o número de reclamações em seus canais de atendimento, buscando maior transparência e satisfação dos clientes.

"As iniciativas refletem o propósito do Banco de fortalecer a relação institucional com o INSS, promovendo uma jornada de crédito ética, responsável e centrada no cliente, em linha com as melhores práticas de governança corporativa", informou o BMG.

O termo também estabelece que o banco não poderá compartilhar dados pessoais de beneficiários com terceiros, salvo quando houver autorização expressa do titular ou previsão legal.

O acordo tem validade por tempo indeterminado, e o descumprimento das obrigações poderá resultar em sanções ao banco.

Relacionadas
Brasília (DF), 10/07/2025 - Tela do aplicativo Meu INSS. Foto: INSS/Divulgação
Governo ressarciu R$ 2,3 bilhões a aposentados e pensionistas
Edição:
Denise Griesinger
INSS Empréstimo Consignado Aposentados Pensionistas BMG termo de compromisso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Geral Movimentos sociais fazem ato contra violência policial
sex, 31/10/2025 - 15:04
Brasília (DF), 07/10/2025 – Rádio MEC estreia temporada de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas Foto: Rádio MEC
Cultura Conselho aprova R$ 5 milhões para digitalização do acervo da Rádio MEC
sex, 31/10/2025 - 14:51
Brasília (DF), 22/08/2023, Carro elétrico sendo carregado em ponto recarga em Brasília. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Geral Rio prevê ampliar rede pública de recarga para veículos elétricos
sex, 31/10/2025 - 14:47
Brasília (DF) 07/02/2024 – A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), é a convidada do programa na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - `DR com Demori. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Gleisi diz que políticos de direita querem EUA intervindo no Brasil
sex, 31/10/2025 - 14:31
idosos
Economia BMG vai ressarcir cobranças indevidas de empréstimos para aposentados
sex, 31/10/2025 - 13:21
Rio de Janeiro (RJ), 31/10/2025 – Carro funerário chegando ao IML . Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos IML já liberou 89 corpos de mortos em megaoperação, diz governo do RJ
sex, 31/10/2025 - 13:13
Ver mais seta para baixo