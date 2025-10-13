logo ebc
BNDES aprova R$ 1,6 bilhão para afetados pelo tarifaço dos EUA

Análise e aprovação de projetos levou 18 dias
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 17:40
Rio de Janeiro
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
© Divulgação/Porto de Santos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,6 bilhão em créditos para que empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos busquem novos mercados. Em média, o tempo entre análise e aprovação de projetos no Plano Brasil Soberano foi de 18 dias, abaixo dos 60 dias habituais na instituição. 

O presidente americano, Donald Trump, assinou no dia 30 de julho a ordem executiva que instituiu a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos a partir de 6 de agosto.  

A medida veio acompanhada de uma lista de isenções de quase 700 itens, com alívio a setores como o de suco de laranja e o de fabricação de aeronaves. Cerca de 3,8 mil itens brasileiros estão sujeitos à sobretaxa de 50%.

O BNDES aprovou 47 operações na linha Giro Diversificação, para busca de novos mercados, com destaque para exportação de café, no valor de R$ 108,9 milhões; açúcar, R$ 220 milhões; equipamentos elétricos, R$ 191,1 milhões; outros alimentos, R$ 249,7 milhões, e utensílios, R$ 79,5 milhões. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

As operações têm como destino exportações para a Suíça, Reino Unido, Canadá, França, Argentina, Bolívia, Equador, Chile, Paraguai, República Dominicana e Uruguai. 

“A agilidade na aprovação de projetos para que as empresas busquem novos mercados é resultado do empenho dos empregados do BNDES em atender ao chamado do presidente Lula de não deixar nenhuma empresa para trás. Outras 66 operações, na mesma linha, estão em análise no banco, somando mais R$ 2 bilhões em projetos”, esclareceu o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Edição:
Fernando Fraga
tarifaço Exportações novos mercados BNDES Linha de Crédito
