logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BNDES vai liberar R$ 12 bi para produtores rurais com perdas de safra

Instituição abriu protocolo para receber pedidos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/10/2025 - 09:02
undefined
Rio de Janeiro - Colheita de batata-doce biofortificada, fornecida pela Embrapa para alguns produtores rurais de Magé-RJ alcança boa produtividade. Na foto, o agricultor Laerte Luiz da Rosa (Tomaz Silva/Agência Brasil)
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Com orçamento de R$ 12 bilhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nessa quinta-feira (16), protocolo para receber pedidos de crédito no âmbito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais. A finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores agropecuários que registraram perdas significativas de safra.

As operações poderão ser feitas por meio da rede de instituições financeiras parceiras credenciadas no BNDES. O financiamento terá prazo de até nove anos, incluindo um de carência. O programa vai apoiar produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas localizados em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram declaração de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo governo federal, em decorrência de eventos climáticos adversos. 

“O BNDES é o principal agente do governo federal para a execução de políticas públicas de crédito de longo prazo no país. Assim como ocorreu no Rio Grande do Sul, com empresas afetadas pelos extremos climáticos, o banco oferece aos produtores rurais alívio econômico, para garantir a continuidade da atividade produtiva no campo, especialmente para agricultores familiares e médios produtores, que têm papel central na segurança alimentar e no desenvolvimento regional”, disse Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital e Gestão do Fundo Rio Doce.

Do total de recursos, 40% estão reservados para produtores beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), segmentos mais vulneráveis aos efeitos das perdas de safra.

Relacionadas
Agricultores familiares fazem colheita manual de feijão-caupi
Plano Safra: BNDES atinge R$ 10 bilhões de recursos aprovados
Campo Verde - MT. 24.05.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a cerimônia de lançamento do Programa Solo Vivo e de entrega de Máquinas Agrícolas, no Assentamento Santo Antônio da Fartura. Campo Verde - MT.  Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula lança programa para recuperar solo de agricultores familiares
arroz
Conab anuncia R$ 300 milhões para produtores de arroz na safra 2025/26
Edição:
Graça Adjuto
BNDES agricultores crédito perdas safra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Polícia de SP faz nova operação contra falsificadores de bebidas
sex, 17/10/2025 - 10:22
Logo da Agência Brasil
Internacional Peru prepara estado de emergência após protestos contra criminalidade
sex, 17/10/2025 - 10:20
Palestinos buscam suprimentos de ajuda de caminhões que entraram em Gaza 12/10/2025 Reuters/Ramadan Abed/Proibida reprodução
Internacional ONU diz que 560 toneladas de alimentos entram por dia em Gaza
sex, 17/10/2025 - 10:13
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Trabalhador por aplicativo ganha mais, porém tem jornadas mais longas
sex, 17/10/2025 - 10:03
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Número de trabalhadores por aplicativo cresce 25% e chega a 1,7 milhão
sex, 17/10/2025 - 10:01
Ace Frehley em cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame em Nova York 10/4/2014 REUTERS/Lucas Jackson
Internacional Ace Frehley, guitarrista fundador do Kiss, morre aos 74 anos
sex, 17/10/2025 - 09:43
Ver mais seta para baixo