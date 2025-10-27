logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa bate recorde e dólar cai após reunião entre Lula e Trump

Moeda norte-americana encerrou no menor nível em três semanas
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 27/10/2025 - 19:13
Brasília
Ibovespa, bolsa de valores
© Reuters/Paulo Whitaker/Direitos Reservados

O mercado financeiro teve um dia de alívio no dia seguinte ao encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. O dólar caiu para o menor nível em quase três semanas, e a bolsa de valores renovou o recorde histórico.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta segunda-feira (27) aos 147.969 pontos, com alta de 0,55%. O indicador, que acumulava queda em outubro, agora sobe 0,5% no mês.

O mercado de câmbio teve um dia favorável. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,37, com recuo de R$ 0,224 (-0,42%). A cotação operou em queda durante toda a sessão. Na mínima do dia, por volta das 10h15, chegou a R$ 5,36.

A moeda estadunidense está no menor valor desde 8 de outubro. A divisa acumula alta de 0,88% em outubro, mas cai 13,11% em 2025.

Tanto fatores internos como externos trouxeram alívio para o mercado. No cenário internacional, a reunião entre Lula e Trump reduziu as tensões sobre o Brasil. Além disso, o índice S&P 500 (das 500 maiores empresas estadunidenses) também bateu recorde nesta segunda.

Paralelamente, a reabertura de negociações entre os Estados Unidos e a China, anunciada no domingo (26) por Trump, ajudou a elevar o preço das commodities (bens primários com cotação internacional), favorecendo países emergentes. Na quinta-feira (30), está previsto um encontro entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping.

No cenário doméstico, a forte desaceleração da prévia da inflação oficial em outubro teve reflexo positivo na bolsa de valores. Nesta segunda, o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras divulgada pelo Banco Central (BC), reduziu para 4,56% a previsão para a inflação oficial em 2025.

 

* com informações da Reuters

Relacionadas
U.S. President Donald Trump and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva meet on the sidelines of the 47th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit in Kuala Lumpur, Malaysia, October 26, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein
Trump parabeniza Lula e diz que negociações com Brasil prosseguem
economia ilustração 3
Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,56% em 2025
Edição:
Sabrina Craide
dólar Bolsa de Valores Donald Trump Luiz Inácio Lula da Silva inflação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pilgrims hold an image of the saint trough the streets during the annual Cirio de Nazare procession, one of Country’s largest religious festivals honoring Our Lady of Nazareth in Belem, Para state, Brazil October 12, 2025. REUTERS/Anderson Coelho
Cultura Procissão do Recírio reúne milhares de fiéis em Belém
seg, 27/10/2025 - 19:16
Ibovespa, bolsa de valores
Economia Bolsa bate recorde e dólar cai após reunião entre Lula e Trump
seg, 27/10/2025 - 19:13
Brasília (DF), 24/10/2025 - Cantor e compositor Lô Borges. Foto: Bárbara Dutra/Divulgação
Cultura Cantor Lô Borges tem quadro estável após passar por traqueostomia
seg, 27/10/2025 - 19:02
Henrique Marques, Mundial de Taekwondo
Esportes Henrique Marques conquista 2º ouro brasileiro no Mundial de Taekwondo
seg, 27/10/2025 - 19:02
Brasília (DF), 27/10/2025 - CETESB celebra 53 anos de existencia. Foto: CETESB/Divulgação
Meio Ambiente Cetesb investiga mortandade de peixes na cidade de Meridiano (SP)
seg, 27/10/2025 - 18:24
Logo da Agência Brasil
Esportes Ônibus com torcedores do Flamengo tomba na Via Dutra
seg, 27/10/2025 - 18:20
Ver mais seta para baixo