logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa volta a bater recorde e ultrapassa os 148 mil pontos

Dólar fechou praticamente estável, com pequena queda
Wellton Máximo* - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/10/2025 - 19:57
Brasília
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

Apesar de pressões do exterior, a bolsa de valores voltou a bater recorde e fechou acima dos 148 mil pontos pela primeira vez. O dólar reduziu a queda perto do fim das negociações, mas fechou em baixa pela terceira sessão seguida.

O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 148.633 pontos, com alta de 0,82%. O indicador chegou a ficar acima dos 149 mil pontos durante a tarde, mas desacelerou após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central estadunidense), Jerome Powell.

O mercado de câmbio teve um dia menos favorável. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (29) vendido a R$ 5,358, com recuo de apenas 0,03%. A cotação chegou a cair para R$ 5,33 por volta das 12h15, mas a moeda anulou o recuo perto do fim das negociações, também influenciada pelas falas de Powell.

A moeda estadunidense está no menor valor desde 8 de outubro. A divisa sobe 0,69% em outubro, mas acumula queda de 13,28% em 2025.

Embora o Fed, como esperado pelo mercado financeiro, tenha reduzido os juros básicos nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual, o presidente do órgão afirmou, em entrevista após a reunião desta quarta-feira, que um novo corte de juros em dezembro ainda está em aberto e que a política monetária é imprevisível.

Apesar das indefinições do Fed, a expectativa em torno da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, ajudou os países emergentes. A redução das tensões comerciais entre as duas principais economias do planeta favorece exportadores de commodities (bens primários com cotação internacional), como o Brasil.

*com informações da Reuters

Relacionadas
industria2016.jpg
Exportação de maquinário brasileiro cresce mesmo com tarifaço
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Dívida Pública cai 0,28% em setembro, mas continua acima de R$ 8 tri
Ibovespa, bolsa de valores
Bolsa volta a bater recorde e dólar cai para R$ 5,36
Edição:
Aline Leal
Dólar Câmbio Mercado Financeiro Ibovespa Mercado de Ações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 20/12//2024 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante café da manhã com jornalistas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
qua, 29/10/2025 - 20:20
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Bolsa volta a bater recorde e ultrapassa os 148 mil pontos
qua, 29/10/2025 - 19:57
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Direitos Humanos Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio
qua, 29/10/2025 - 19:52
sada cruzeiro, vôlei
Esportes São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro
qua, 29/10/2025 - 19:43
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF adia final de julgamento sobre nomear parentes para cargo político
qua, 29/10/2025 - 19:42
Brasília (DF), 28/10/2025 – Seminário EBC 18 anos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Educação EBC e UnB assinam carta de intenção para parceria institucional
qua, 29/10/2025 - 19:29
Ver mais seta para baixo