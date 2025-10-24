logo ebc
Brasil retoma exportações de carne de frango para a Malásia

Vendas estavam suspensas desde maio por causa da gripe aviária
Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 - 18:44
Brasília
Malásia, 24/10/2025 - O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, reune-se com o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar da Malásia, Mohamad Sabu. O encontro resultou na retomada do comércio de carne de frango brasileira com o país asiático e na abertura de seis novos mercados para produtos agropecuários do Brasil. Foto: MAP/Divulgação
© MAP/Divulgação

A Malásia anunciou, nesta sexta-feira (24) a retomada da importação de carne de frango brasileira, que estava suspensa desde maio por causa das medidas sanitárias relacionadas à influenza aviária

O anúncio foi feito em reunião do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, com o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar da Malásia, Mohamad Sabu. 

O Ministério da Agricultura também anunciou a autorização de importação pela Malásia de novos produtos brasileiros: pescados extrativos e de cultivo, gergelim, melão e maçã, além de formalizar a abertura do mercado para ovos em pó. 

A reunião integra a missão liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza visitas oficiais ao Sudeste Asiático

Em 2024, o comércio bilateral entre Brasil e Malásia alcançou US$ 487,2 milhões, sendo US$ 346,4 milhões em exportações brasileiras e US$ 140,9 milhões em importações.

Edição:
Sabrina Craide
malásia Exportações ministério da Agricultura e Pecuária Gripe Aviária
