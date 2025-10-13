logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa começa a oferecer crédito habitacional com novas regras

Medidas elevam limites e permitem uso do FGTS em imóveis mais caros
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 17:45
Brasília
Vista aérea da cidade de São Paulo
© Diogo Moreira/Divulgação Governo de São Paulo

A partir desta segunda-feira (13), a compra da casa própria está mais acessível. Entraram em vigor as novas regras da Caixa Econômica Federal para ampliar o acesso ao financiamento habitacional.

As medidas devem injetar R$ 20 bilhões no crédito imobiliário e, segundo o banco, financiar 80 mil novos imóveis até o fim do próximo ano.

O pacote apoiado pelo governo federal inclui o aumento da cota máxima de financiamento para 80% do valor do imóvel e a elevação do teto de imóveis financiáveis pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH) de R$ 1,5 milhão para R$ 2,25 milhões.

As mudanças beneficiam especialmente famílias com renda mensal acima de R$ 12 mil, faixa até então com dificuldade para acessar crédito habitacional fora das taxas de mercado.

A redução da entrada destrava o acesso ao crédito para milhares de famílias que estavam próximas de obter o financiamento, mas não conseguiam juntar o valor inicial suficiente.

Responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais do país, a Caixa será a principal instituição a operar o novo modelo, que ficará em fase de teste até o fim de 2026.

Se o formato se revelar eficaz para ampliar a oferta de crédito imobiliário e reduzir custos, o funcionamento pleno está previsto para 2027.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O que muda na prática?

Antes das novas regras, o financiamento máximo era limitado a 70% do valor do imóvel. Com o retorno da cota de 80%, o comprador precisa dispor de uma entrada menor.

Exemplo para um imóvel de R$ 500 mil:

  • Regra antiga (70%): entrada de R$ 150 mil
  • Regra nova (80%): entrada de R$ 100 mil

O que muda para quem usa o saldo do FGTS?

O Sistema Financeiro da Habitação (SFH), criado para oferecer condições especiais e juros menores, também passou por atualização.

O novo teto de R$ 2,25 milhões amplia o alcance das regras que permitem usar o saldo do FGTS como parte do financiamento.

Agora, imóveis de valor mais alto podem ser adquiridos com juros regulados e benefícios antes restritos a faixas de preço menores.

Como usar o FGTS em financiamentos habitacionais:

  • como entrada, reduzindo o valor a ser financiado;
  • para amortizar o saldo devedor, diminuindo parcelas ou prazo;
  • para pagar parte das prestações, aliviando o orçamento mensal.

Outras dúvidas comuns

O FGTS pode ser usado para financiar qualquer imóvel?
Sim, desde que o valor do imóvel não ultrapasse R$ 2,25 milhões e o financiamento seja feito dentro do SFH.

Quem pode se beneficiar?
As novas condições foram pensadas para famílias de classe média, com renda acima de R$ 12 mil mensais. Os compradores com renda inferior a esse valor continuam contemplados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, voltado à habitação popular.

As regras valem para imóveis novos e usados?
Sim. As condições se aplicam tanto para imóveis novos quanto usados, desde que o valor esteja dentro dos limites do SFH.

Preciso ser cliente da Caixa para financiar?
Não. Qualquer pessoa que atenda aos requisitos de renda, comprovação de capacidade de pagamento e documentação pode pedir o financiamento.

Como saber quanto posso financiar?
A Caixa oferece um simulador em sua página na internet que estima o valor do crédito e das parcelas de acordo com a renda familiar e o perfil do comprador.

Que passos devo seguir para pedir o financiamento habitacional?

  • Reunir documentos: comprovantes de renda, identidade e declaração de imposto de renda.
  • Fazer simulação online no site da Caixa.
  • Procurar uma agência com os dados em mãos para negociar o financiamento.

O que muda no uso de recursos da poupança?

Regras atuais:

  • 65% dos recursos depositados na poupança são obrigatoriamente destinados ao crédito habitacional;
  • 20% são retidos pelo Banco Central, como depósito compulsório;
  • 15% permanecem livres para outras operações dos bancos.

Período de transição, de 2025 até janeiro de 2027:

  • Percentual de depósitos compulsórios cairão de 20%, para 15%. A diferença, de 5 pontos percentuais, será aplicada no novo modelo.

Depois do período de transição, a partir de janeiro de 2027:

  • Fim da obrigação de os bancos destinarem 65% dos depósitos da poupança ao crédito habitacional;
  • Depósitos compulsórios no Banco Central serão extintos;
  • Até 100% do dinheiro aplicado na poupança poderá ser usado no crédito habitacional.
Relacionadas
06.10.2025 – Visita e cerimônia de entrega de 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV)
Caixa prevê financiar 80 mil moradias com novo programa imobiliário
Vista aérea da cidade de São Paulo
Governo lança novo modelo de crédito imobiliário
Edição:
Denise Griesinger
Sistema Financeiro de Habitação Caixa crédito imobiliário financiamento imobiliário
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 24/10/2024 - Apresentação do acordo com a Ancine para liberação de filmes nacionais para a TV Brasil, com participação de Jean (pres. EBC), Antonia Pellegrino ( dir.Programação e Conteúdo da EBC) e Alex Braga (Ancine) . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Cultura Diretora da EBC é agraciada com Prêmio Amigos do Cinema Infantil
seg, 13/10/2025 - 18:39
Brasília (DF), 13/10/2025 - Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS - 2025 (CPMI - INSS) realiza oitiva do ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Antonio Stefanutto. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Política Ex-presidente do INSS se nega a responder perguntas de relator da CPI 
seg, 13/10/2025 - 18:30
São Paulo (SP), 13/10/2025 - Governo de São Paulo mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol. Foto: Agência SP/Divulgação
Saúde SP confirma mais 3 casos de intoxicação por metanol; total chega a 28
seg, 13/10/2025 - 18:08
Ortigueira (PR) - O presidente interino Michel Temer participa de inauguração da nova fábrica de celulose da empresa Klabin. A indústria fica em Ortigueira, no interior do Paraná (Isac Nóbrega/PR)
Economia Indústria completa 10 meses de pessimismo, apesar de alta na confiança
seg, 13/10/2025 - 18:00
Médicos chegam ao local de prova para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2020, em Brasília.
Educação Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas
seg, 13/10/2025 - 17:56
Rio de Janeiro (RJ) - Nova comissão técnica convoca Seleção Feminina Principal para Data FIFA de setembro. Foto: Thais Magalhães/CBF
Geral Programa Stadium, da TV Brasil, apresenta entrevista com Arthur Elias
seg, 13/10/2025 - 17:54
Ver mais seta para baixo