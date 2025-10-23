logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,42
Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 07:32
Brasília
Erilene (27 anos), Mauro (05 anos) Elias (06 meses) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
© Lyon Santos/ MDS

A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (23) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e moradores de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (três), Paraná (duas), Piauí (duas), Roraima (seis) e Sergipe (quatro).

Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Regra de proteção

Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.

Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois anos para um. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.

 

Calendário Bolsa Família 2025 - outubro
Arte EBC
Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Petrobras faz parceria com governo para capacitar famílias do CadÚnico. Funcionários da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família
São Paulo (SP) 03/09/2024 Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março, após o anúncio do aumento do PIB. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Programa leva 2,5 milhões de inscritos no CadÚnico a se tornarem MEI
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Beneficiário de programa social está impedido de apostar em bets
Edição:
Juliana Andrade
Bolsa Família Caixa Econômica Federal Programas Sociais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Operação Miopia, da Polícia Federal
Geral PF prende homem que disseminava pornografia infantil na dark web
qui, 23/10/2025 - 08:29
Estádio do Maracanã
Esportes Mercosul ganha Rota Turística de Futebol
qui, 23/10/2025 - 08:28
Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 são vacinadas no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, zona norte do Rio, para receber a dose contra a pólio e contra o sarampo.
Saúde Imunização contra a poliomielite está abaixo da meta no Rio de Janeiro
qui, 23/10/2025 - 08:21
Rio de Janeiro - Feira de capacitação em artesanato Rio Artes Manuais, no Centro de Convenções SulAmérica, no bairro do Estácio, oferece oficinais de novas técnicas artesanais (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Economia Investimento social de empresas e instituições cresceu 19,4% em 2024
qui, 23/10/2025 - 08:10
Botijão de 13 quilos de gás de cozinha
Economia Beneficiários com NIS final 4 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
qui, 23/10/2025 - 08:01
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante chegada no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Brasil e Indonésia firmam acordos; Lula confirma candidatura em 2026
qui, 23/10/2025 - 07:42
Ver mais seta para baixo