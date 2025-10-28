logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7

Com adicionais, valor médio do benefício está em R$ 683,42
Agência Brasil
Publicado em 28/10/2025 - 07:02
Brasília
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho)- Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
© Lyon Santos/ MDS

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (28) a parcela de outubro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 7.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 683,42. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 18,91 milhões de famílias, com gasto de R$ 12,88 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Os beneficiários de 39 cidades receberam o pagamento na segunda-feira (20), independentemente do NIS. A medida beneficiou os moradores de 22 municípios do Acre afetados pela seca e de algumas cidades em quatro estados: Amazonas (três), Paraná (duas), Piauí (duas), Roraima (seis) e Sergipe (quatro).

Essas localidades foram afetadas por chuvas ou por estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde o ano passado, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família (PBF). O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem exclusivamente da pesca artesanal e que não podem exercer a atividade durante o período da piracema (reprodução dos peixes).

Regra de proteção

Cerca de 1,89 milhão de famílias estão na regra de proteção em outubro. Essa regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até um ano, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo. No mês, 211.466 famílias entraram na regra de proteção.

Em junho, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois anos para um. No entanto, a mudança só abrange as novas famílias que entraram na fase de transição. Quem se enquadrou na regra até maio deste ano continuará a receber metade do benefício por dois anos.

 

Calendário Bolsa Família 2025 - outubro
Arte EBC
Relacionadas
Brasília (DF), 19/02/2025 - Petrobras faz parceria com governo para capacitar famílias do CadÚnico. Funcionários da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho)- Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Edição:
Juliana Andrade
bolsa família Caixa Econômica Federal programas sociais
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho)- Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 7
ter, 28/10/2025 - 07:02
São Paulo (SP), 27/10/2025 - 47º Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, no TUCA - PUC/SP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo celebra defesa da democracia
ter, 28/10/2025 - 06:45
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Geral Metanol: crise completa um mês com alerta para falsificação de bebidas
seg, 27/10/2025 - 21:54
Brasília (DF), 10/06/2025 - O ex presidente Jair Bolsonaro chegando para depoimento na 1 turma do STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
seg, 27/10/2025 - 20:37
O ministro da Casa Civil, Braga Netto, fala à imprensa no Palácio do Planalto, sobre as ações de enfrentamento ao covid-19 no país
Justiça Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
seg, 27/10/2025 - 20:30
Tamires, seleção brasileira feminina, SheBelileves Cup 2024
Esportes Atletas pedem reforço no combate às mudanças climáticas antes da COP30
seg, 27/10/2025 - 20:08
Ver mais seta para baixo