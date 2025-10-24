logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Camex prorroga medidas antidumping contra China, EUA e Alemanha

Objetivo é proteger os produtores brasileiros
Alex Rodrigues - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 - 17:46
Brasília
FILE PHOTO: Shipping containers, including one labelled
© Reuters/Brian Snyder/Direitos Reservados

O Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex) decidiu prorrogar por mais cinco anos a cobrança de alíquotas extras para a importação de escovas para cabelo, cadeados e pigmentos de dióxido de titânio produzidos na China.

A medida também se aplica, pelos mesmos cinco anos, às importações brasileiras de etanolaminas adquiridas na Alemanha e nos Estados Unidos. Derivadas do óxido de eteno, as etanolaminas são usadas na produção de defensivos agrícolas; cosméticos; produtos de limpeza; cimento e concreto e na indústria petrolífera.

Segundo o comitê, o objetivo das medidas é proteger os produtores brasileiros, evitando que concorrentes estrangeiros pratiquem o chamado dumping - ou seja, que vendam seus produtos para importadores brasileiros por preços inferiores aos que cobram dos consumidores chineses.

No caso das escovas para cabelo, por exemplo, cada quilo do produto proveniente da China pagará, além da tarifa do Imposto de Importação, uma taxa extra de US$ 8,78 para ingressar em território brasileiro, conforme estabelece a Resolução Gecex nº 801, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (24).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A taxa extra vem sendo cobrada das escovas para cabelo chinesas desde junho de 2007, a pedido do Sindicato da Indústria de Móveis de Junco, Vime, autor do pedido de investigação que levou a Gecex a concluir a prática de dumping pelos exportadores chineses.

Prorrogada em 2012 e em 2019, a medida ajudou as indústrias brasileiras, embora, segundo os próprios técnicos da Camex, não tenha sido suficiente para impedir que as escovas chinesas continuassem chegando ao Brasil por um valor inferior ao cobrado dos consumidores chineses.

Durante a terceira e mais recente revisão, os técnicos concluíram que, entre abril de 2023 e março de 2024, os exportadores chineses conseguiam entregar suas escovas no Brasil por, em média, US$ 8,47/kg, enquanto, na China, os mesmos produtos eram vendidos por, em média, US$ 17,24/kg. Disputando um mercado que, segundo o Simvep, movimentou cerca de R$ 204 milhões em 2024.

"A gente aplica a medida contra os produtores chineses, eles pegam e transferem suas vendas para o Vietnã, para Hong Kong. E não temos como promover muitos processos como este, pois eles são caros, detalhistas e consomem entre um ano e meio e dois anos de análises. E as medidas, quando aprovadas, vigoram por apenas cinco anos, quando têm que ser revisadas, se for o caso", afirmou o presidente do Simvep, Manoel Miguez, referindo-se especificamente à taxa extra imposta às escovas.

No caso das importações brasileiras de pigmentos de dióxido de titânio comercializados por exportadores chineses, as alíquotas adicionais vão de US$ 1.148,72 a US$ 1.267,74 por tonelada do produto, conforme o fabricante. O pigmento de dióxido de titânio serve para diversos fins industriais, incluindo a produção de tintas e revestimentos e também em alguns produtos farmacêuticos.

Já de alguns tipos de cadeados chineses será cobrada, também pelos próximos cinco anos, uma alíquota de US$ 10,11/kg, além da taxa de importação [https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=24/10/2025&jornal=515&pagina=66&totalArquivos=388~], enquanto as etanolaminas originárias da Alemanha e dos Estados Unidos pagarão, adicionalmente, entre 7,4% e 59,3% do valor unitário da mercadoria. Neste caso, a cobrança extra para inibir o dumping vem sendo cobrada desde 2014 - com uma breve interrupção relativa ao produto alemão.  

Relacionadas
FILE PHOTO: Shipping containers, including one labelled
Brasil aumenta exportação de soja para a China, ocupando lugar dos EUA
Indústria, Fábrica da Yamaha,peças de motocicletas Yamaha, fábrica
Camex aprova redução de tarifa de importação para 15 produtos
Edição:
Sabrina Craide
CAMEX dumping Exportações
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Campanha de doação de sangue no Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro - Hemorio
Saúde Crianças com hemofilia terão terapia menos invasiva pelo SUS
sex, 24/10/2025 - 17:57
São Paulo (SP), 10/11/2024 - Estudantes no segundo dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação MEC permitirá uso das três últimas notas do Enem no Sisu 2026
sex, 24/10/2025 - 17:53
FILE PHOTO: Shipping containers, including one labelled
Economia Camex prorroga medidas antidumping contra China, EUA e Alemanha
sex, 24/10/2025 - 17:46
Presidente colombiano, Gustavo Petro 23/10/2025 Reuters/Luisa Gonzalez/Proibida reprodução
Internacional EUA sancionam presidente colombiano Petro, citando drogas ilícitas
sex, 24/10/2025 - 17:44
Rio de Janeiro (RJ), 14/03/2024 – Ato por Justiça marca os seis anos do assassinato de Marielle Franco, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Instituto Marielle Franco cobra julgamento dos mandantes do crime
sex, 24/10/2025 - 17:31
Brasília (DF), 24/08/2023, O tenente-coronel, Mauro Cid, depõe na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Mauro Cid a comparecer ao aniversário da avó
sex, 24/10/2025 - 17:30
Ver mais seta para baixo