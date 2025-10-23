logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Consórcio PR vence leilão do Lote 4 de Rodovias do Paraná

Últimos certames devem se encerrar no dia 30 de outubro
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 15:29
São Paulo
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Consórcio Infraestrutura PR (composto pela EPR e Perfin Voyager Fundo de Investimento) venceu o leilão de mais um lote das Rodovias Integradas do Paraná. O certame foi realizado na tarde de hoje (23) na sede da B3, a bolsa de valores de São Paulo, e contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do governador do Paraná, Ratinho Junior.

Este é lote 4 de uma série de seis concessões promovidas conjuntamente entre o governo federal e o governo do Paraná, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os últimos certames devem se encerrar no dia 30 de outubro, com a venda do lote 5.

Quatro empresas apresentaram propostas para o lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná. Inicialmente, as propostas foram apresentadas em papel fechado pelas empresas, com a Motiva (antiga CCR) oferecendo 9,14% sobre o desconto da tarifa do pedágio; a Mota-Engil oferecendo 6,23%; o Consórcio Infraestrutura PR oferecendo 18,52%; e a Reune Rodovias Holding, ofertou 21,20%. Como houve mais de uma proposta apresentada, o leilão foi encaminhado para o viva-voz e, nessa fase, a Mota-Engil e a Motiva ficaram de fora por terem apresentado as menores ofertas de desconto sobre o pedágio.

No viva-voz, o Consórcio Infraestrutura PR fez o único lance do dia e venceu o leilão com a oferta de 21,30%, batendo a Reune Rodovias Holding.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão e abrange três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). O trecho passa pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, conectando tanto um acesso da fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Nova Londrina.

O investimento previsto em contrato é de R$ 18,17 bilhões. A concessionária será responsável por realizar duplicações, faixas adicionais, contornos, vias marginais, passarelas de pedestres, acessos e Pontos de Parada de Descanso para caminhoneiros. Segundo o ministério, essa concessão deverá beneficiar 39 cidades e gerar 156 mil empregos.

Lotes

O lote 1 foi arrematado pelo grupo Pátria. O lote 2 foi vencido pelo Consórcio Infraestrutura, o lote 3 foi arremata pela CCR e a EPR venceu o lote 6.

 

Relacionadas
Caminhoneiros ainda ocupam trecho da Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica, Rio de Janeiro.
Unidades de saúde para caminhoneiros ficarão em postos nas rodovias
caminhoes_em_estradas_2.jpg
Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias
Brasília (DF) 18/10/2024 - PF faz nova ação para combater corrupção de fiscais da ANTT Foto: Polícia Federal/Divulgação
PF prende fiscal da ANTT durante operação de combate à corrupção
Edição:
Valéria Aguiar
Consórcio Infraestrutura PR paraná Lote 4 rodovias do Paraná ANTT
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 23/10/2025 -Reunião da CPMI do INSS para ouvir a empresária, Thaisa Hoffmann Jonasson. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Mulher de ex-procurador-geral do INSS fica em silêncio na CPMI
qui, 23/10/2025 - 16:22
Brasília (DF) 23/10/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lança a carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas no estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia, cidade satélite de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Mais cinco carretas da mulher começam a atender no Outubro Rosa
qui, 23/10/2025 - 16:17
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Consórcio PR vence leilão do Lote 4 de Rodovias do Paraná
qui, 23/10/2025 - 15:29
Brasília (DF), 23/10/2025 - Trechos do documentário Herzog – O Crime que Abalou a Ditadura. Foto: Instituto Conhecimento Liberta/Divulgação
Direitos Humanos Filme reconta última semana de Herzog e repercussão do assassinato
qui, 23/10/2025 - 14:59
United Nations Secretary-General Antonio Guterres reacts during a joint news conference with Austrian President Alexander Van der Bellen (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Meio Ambiente Meta de limitar aquecimento a 1,5°C não será alcançada, diz Guterres
qui, 23/10/2025 - 14:29
Vista aérea de floresta e rios da Amazônia
Meio Ambiente Captura de carbono na Amazônia está em risco, diz estudo
qui, 23/10/2025 - 14:29
Ver mais seta para baixo