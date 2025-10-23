Consórcio PR vence leilão do Lote 4 de Rodovias do Paraná

O Consórcio Infraestrutura PR (composto pela EPR e Perfin Voyager Fundo de Investimento) venceu o leilão de mais um lote das Rodovias Integradas do Paraná. O certame foi realizado na tarde de hoje (23) na sede da B3, a bolsa de valores de São Paulo, e contou com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do governador do Paraná, Ratinho Junior.

Este é lote 4 de uma série de seis concessões promovidas conjuntamente entre o governo federal e o governo do Paraná, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Os últimos certames devem se encerrar no dia 30 de outubro, com a venda do lote 5.

Quatro empresas apresentaram propostas para o lote 4 das Rodovias Integradas do Paraná. Inicialmente, as propostas foram apresentadas em papel fechado pelas empresas, com a Motiva (antiga CCR) oferecendo 9,14% sobre o desconto da tarifa do pedágio; a Mota-Engil oferecendo 6,23%; o Consórcio Infraestrutura PR oferecendo 18,52%; e a Reune Rodovias Holding, ofertou 21,20%. Como houve mais de uma proposta apresentada, o leilão foi encaminhado para o viva-voz e, nessa fase, a Mota-Engil e a Motiva ficaram de fora por terem apresentado as menores ofertas de desconto sobre o pedágio.

No viva-voz, o Consórcio Infraestrutura PR fez o único lance do dia e venceu o leilão com a oferta de 21,30%, batendo a Reune Rodovias Holding.



O lote 4 tem 627,52 quilômetros de extensão e abrange três rodovias federais (BR-272, BR-369 e BR-376) e oito estaduais (PR-182, PR-272, PR-317, PR-323, PR-444, PR-862, PR-897 e PR-986). O trecho passa pelas regiões Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, conectando tanto um acesso da fronteira com o Paraguai, em Guaíra, até a divisa com São Paulo, em Nova Londrina.

O investimento previsto em contrato é de R$ 18,17 bilhões. A concessionária será responsável por realizar duplicações, faixas adicionais, contornos, vias marginais, passarelas de pedestres, acessos e Pontos de Parada de Descanso para caminhoneiros. Segundo o ministério, essa concessão deverá beneficiar 39 cidades e gerar 156 mil empregos.

Lotes

O lote 1 foi arrematado pelo grupo Pátria. O lote 2 foi vencido pelo Consórcio Infraestrutura, o lote 3 foi arremata pela CCR e a EPR venceu o lote 6.