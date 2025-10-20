logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias

Bolsa sobe 0,77% e atinge maior nível desde o dia 1º
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 20/10/2025 - 19:53
Brasília
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
© Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

O mercado financeiro brasileiro começou a semana com forte desempenho nesta segunda-feira (20), em um movimento duplo de valorização do Ibovespa e nova queda do dólar. O principal índice da bolsa encostou em 145 mil pontos e atingiu o maior nível desde o início do mês. A moeda estadunidense fechou abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias.

O dólar comercial fechou esta segunda vendido a R$ 5,371, com recuo de R$ 0,034 (0,63%). A cotação caiu pela quarta vez seguida. Na mínima do dia, por volta das 11h15, chegou a R$ 5,36.

A moeda está no menor valor desde 9 de outubro, antes de o presidente Donald Trump ameaçar elevar tarifas para a China, em meio a pressões para que o país asiático abra o mercado de minerais raros. A divisa acumula queda de 13,09% em 2025.

O dia também foi positivo no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 144.509 pontos, com alta de 0,77%. O indicador está no nível mais alto desde o dia 1º, puxado por ações de mineradoras e de bancos.

O avanço foi impulsionado por fatores domésticos e externos. Internamente, o otimismo dos investidores foi sustentado por notícias positivas envolvendo grandes companhias e pela revisão para baixo das projeções de inflação no Boletim Focus do Banco Central. No exterior, indicadores ligeiramente melhores da economia chinesa ajudaram a fortalecer o apetite por risco.

No caso do dólar, a moeda manteve a trajetória de baixa, influenciada pelo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Com a Selic mantida em 15% ao ano, o país continua atrativo para investidores estrangeiros, especialmente diante da expectativa de cortes de juros no mercado americano.

*Com informações da Reuters

Relacionadas
supermercado no Rio de Janeiro, comercio, vendas
Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,7%
Edição:
Juliana Andrade
dólar Bolsa de Valores B3
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo SP 02/04/2025 José Dirceu, convidado do programa DR com Demori na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça STJ mantém exclusão de ex-ministros em processo do mensalão 
seg, 20/10/2025 - 20:23
Brasília (DF), 20/10/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Guilherme Boulos assumirá Secretaria-Geral da Presidência
seg, 20/10/2025 - 20:02
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Dólar fecha abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em 11 dias
seg, 20/10/2025 - 19:53
Rosana Augusto é contratada como técnica do time feminino do Palmeiras em 20/10/2025
Esportes Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras
seg, 20/10/2025 - 19:41
Comunidade de ribeirinhos em Manaus
Meio Ambiente Para especialistas, comunidades devem participar de decisões da COP30
seg, 20/10/2025 - 19:33
Operários reformam telhado de imóvel em obras no Centro do Rio.
Economia Programa de reforma permite “qualquer tipo de melhoria”, diz ministro
seg, 20/10/2025 - 19:32
Ver mais seta para baixo