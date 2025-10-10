logo ebc
EBC avança para 2ª etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia

Edgard Matsuki e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país
EBC
Publicado em 10/10/2025 - 16:26
Brasília
Brasília (DF) 10/10/2025 – Os jornalaistas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Edgard Yoshio (e) e Wellton Maximo, posam para foto na redação da EBC. Foto: Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Joédson Alves e Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Brasil, a Radioagência Nacional e profissionais da Empresa Brasil de Comunicação (EBCavançaram para a segunda fase do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025. Edgard Matsuki (à esquerda) e Wellton Máximo concorrem com nomes de todo o país. A Agência Brasil disputa na categoria Agência de Notícias, enquanto a Radioagência Nacional concorre na categoria Sites ou Portais. Além disso, a produção Tira-Dúvidas do Imposto de Renda está entre as indicadas na categoria Áudio (Programa de Rádio/Podcast).

Nesta nova etapa, os eleitores podem escolher até cinco opções por categoria, indicando a posição desejada, do primeiro ao quinto lugar. A votação é aberta a jornalistas e profissionais de comunicação de agências, assessorias e empresas. Para votar, basta acessar este link.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Sobre +Admirados Jornalistas de Economia 

 O Prêmio +Admirados Jornalista de Economia 2025 é uma das principais premiações do jornalismo brasileiro, reconhecendo a excelência da imprensa no tratamento de assuntos que impactam diretamente a vida da população.

Outros reconhecimentos

Além do avanço para a segunda etapa do Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025, a EBC também se destaca em outras premiações da mesma natureza. No Prêmio +Admirados Jornalistas Negros e Negras deste ano, duas profissionais saíram vencedoras: a apresentadora da TV Brasil Luciana Barreto e a gerente de Jornalismo Digital da EBC, Juliana Cézar Nunes.

No Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar, Patrícia Serrão, Paula Laboissière e Tâmara Freire integram a lista Top 25 +Admirados Jornalistas do Ano, que nesta edição terá 26 profissionais, por causa de um empate. A Agência Brasil figura na lista de Agências de Notícias mais admiradas do país, e o podcast VideBula, da Radioagência Nacional, divide o Top 3 +Admirados na categoria Áudio.

A relevância da EBC no cenário jornalístico foi reforçada ainda com a presença de três profissionais entre os 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025: Luciana Barreto, Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. A edição registrou quase 30 mil votos, consolidando o reconhecimento do trabalho das jornalistas da empresa.

Prêmio +Admirados Jornalistas de Economia 2025
