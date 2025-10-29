Exportação de maquinário brasileiro cresce mesmo com tarifaço

A indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve crescimento em setembro, com a receita líquida de vendas subindo 11,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 27,2 bilhões, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (29) pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Em relação às exportações, houve alta de 1,8% na comparação com o mesmo mês de 2024, enquanto que no acumulado anual, o setor ficou no mesmo patamar de 2024.

Os principais destinos das exportações brasileiras de máquinas e equipamentos mudaram neste ano, com as vendas para a América do Norte caindo 8,9%, enquanto a Europa e a América do Sul cresceram 4,8% e 18,5%, respectivamente.

Na América do Sul, o destaque foi a Argentina, com aumento de 44,3% nas importações de máquinas brasileiras, puxado pelos setores de agricultura e construção civil.

Para os Estados Unidos, houve queda de 10% em setembro em relação ao mês anterior. No ano, a queda acumulada foi de 8,2%, diante do impacto do salto nas tarifas de importação criadas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros.

"O impacto do tarifaço é muito recente", disse o coordenador de economia e estatística da Abimaq, Leonardo Gatto, em coletiva de imprensa sobre os resultados. Segundo o profissional, as empresas do setor não devem fazer desinvestimentos.

"Empresas vão esperar o que vai ocorrer nos próximos meses, mas não esperamos impactos muito fortes no final do ano."

A Abimaq estimava queda geral de 15% nas suas exportações neste ano, partindo da premissa de que as exportações para os EUA tenderiam a zero com o tarifaço."Mas isso não se concretizou", destacou Gatto. Agora, a associação projeta uma queda de 4,2% nas exportações totais no ano. Nas exportações para os EUA, prevê queda de 24,4%.

A associação enfatizou que se o tarifaço de Donald Trump "perdurar muito, o impacto será mais agressivo".

Na véspera, o Senado dos EUA, liderado pelos republicanos, aprovou uma legislação que anula as tarifas de importação impostas contra o Brasil.

A votação no Senado vai agora para a Câmara dos Deputados dos EUA, também controlada pelos republicanos, onde deve ser arquivada. Os republicanos na Câmara têm repetidamente votado para bloquear ações legislativas que encerram as tarifas de importação de Trump.

Os dados da Abimaq também mostraram que as importações subiram tanto na comparação mensal (8,1%) quanto na base anual (8,4%) em setembro, totalizando US$2,78 bilhões. No acumulado do ano, o crescimento foi de 9%, com as importações somando US$23,97 bilhões.

A entidade afirmou que a carteira de pedidos, após ter recuado 1,9% em agosto, estabilizou em 8,9 semanas. "Houve, entretanto, piora nas carteiras de pedidos da indústria de máquinas para logística e construção civil e de componentes para bens de capital", disse a Abimaq.