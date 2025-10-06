logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço

Novos mercados, no entanto, garantem recorde nas vendas externas
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 18:09
Brasília
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
© Alan Santos/PR

No segundo mês do tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump, as exportações do Brasil para os Estados Unidos recuaram 20,3%, em setembro, na comparação com igual período do ano passado, divulgou nesta segunda-feira (6) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). No entanto, o crescimento das vendas para outros mercados garantiu recorde nas vendas externas brasileiras.

No mês passado, o país vendeu US$ 2,58 bilhões ao mercado estadunidense, contra US$ 3,23 bilhões no mesmo período de 2024. As importações dos Estados Unidos, em contrapartida, subiram 14,3%, de US$ 3,8 bilhões para US$ 4,35 na mesma comparação.

O aumento das importações, combinado com o recuo nas exportações, fez o saldo da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos ficar negativo em US$ 1,77 bilhão no mês passado, o nono déficit comercial seguido com o país e o maior registrado neste ano.

No acumulado de 2025, o Brasil exportou US$ 29,213 bilhões para os Estados Unidos, queda de apenas 0,6% em relação aos nove primeiros meses do ano passado. As importações somaram US$ 34,315 bilhões, alta de 11,8%, fazendo o déficit comercial subir para US$ 5,102 bilhões em 2025.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No mesmo período do ano passado, o Brasil acumulava déficit de US$ 1,317 bilhão com os Estados Unidos. O déficit comercial é desfavorável para o Brasil, mas favorável para os Estados Unidos. Antes de o governo de Donald Trump impor a tarifa de 50% sobre vários produtos brasileiros, o Brasil registrava déficit com o mercado estadunidense.

Novos mercados

A queda nas exportações para os Estados Unidos não se refletiu no resultado total da balança comercial. Isso porque as exportações para outros parceiros cresceram, com destaque para a Ásia. As exportações para Singapura subiram 133,1% US$ 500 milhões em relação a setembro do ano passado.

Para a Índia, aumentaram 124,1% (US$ 400 milhões). Outros destaques foram Bangladesh (+80,6% ou US$ 100 milhões); Filipinas (+60,4% ou US$ 100 milhões); e China (+14,9% ou US$ 1,1 bilhão).

Para a América do Sul, as vendas brasileiras cresceram 29,3%, impulsionadas pela Argentina, país para o qual as exportações aumentaram 24,9% de setembro do ano passado a setembro deste ano. No mesmo período, as vendas para a União Europeia aumentaram 2%.

No mês passado, o Brasil exportou US$ 30,54 bilhões, valor recorde para o mês, com crescimento de 7,2% em relação a setembro de 2024. O superávit da balança comercial, no entanto, encolheu 41,1%, ficando em US$ 2,99 bilhões, por causa da compra de uma plataforma de petróleo de US$ 2,4 bilhões de Singapura.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
“Estamos muito otimistas”, diz Alckmin após conversa de Lula e Trump
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Trump diz a Lula que Brasil e EUA se darão bem juntos
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Lula fala com Trump e pede fim de tarifaço sobre produtos brasileiros
Edição:
Juliana Andrade
tarifaço Estados Unidos Comércio Exterior Balança Comercial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Desigualdade social, população de rua, pobreza, economia Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Economia índice de Gini: desigualdade em metrópoles tem menor nível histórico
seg, 06/10/2025 - 18:39
Everton Ribeiro - Bahia - 25 de janeiro de 2024
Esportes Everton Ribeiro passa por cirurgia de tireoide devido a um câncer
seg, 06/10/2025 - 18:28
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Parque Cachoeira, bairro rural de Brumadinho. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Brumadinho: Crea cancela registro de 15 engenheiros envolvidos
seg, 06/10/2025 - 18:24
Luziânia (GO), 06/10/2025 – A ministra do meio ambiente, Marina Silva participa da 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Em conferência, jovens debatem propostas para levar à COP30
seg, 06/10/2025 - 18:21
Los Angeles - EUA, 09/06/2022 - Bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/PR
Economia Exportações para os Estados Unidos caem 20,3% após tarifaço
seg, 06/10/2025 - 18:09
São Paulo (SP), 03/10/2025 – Imagem ilustrativa de um processo colorimétrico para detecção de metanol em bebidas alcoólicas. Foto: Conselho Federal de Quimica/Divulgação
Geral SP tem 14 casos de intoxicação por metanol com duas mortes confirmadas
seg, 06/10/2025 - 17:57
Ver mais seta para baixo