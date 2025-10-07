logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Haddad anuncia acordo para votar MP que substitui aumento do IOF

Fazenda estima perda de arrecadação de R$ 3 bi em 2026 após concessões
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 07/10/2025 - 19:05
Brasília
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Braasil.

O governo, o Senado e a Câmara dos Deputados chegaram a um acordo para votação da Medida Provisória (MP) que substitui o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), disse nesta terça-feira (7) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, todas as partes fizeram concessões, que devem resultar em perda de cerca de R$ 3 bilhões na arrecadação prevista para 2026.

A negociação foi selada em reunião no gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a presença do líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-PE). De acordo com Haddad, as divergências que travavam o avanço do texto foram superadas após os ajustes feitos pelo Executivo e pelos parlamentares.

“Depois dos esclarecimentos feitos, parece que o calendário agora vai seguir o seu caminho, evidentemente com o aval do governo, que está dando apoio ao deputado Zarattini”, declarou Haddad ao sair da reunião no Senado.

A Câmara dos Deputados havia costurado um acordo para votar o relatório, mas as negociações emperraram no Senado, em meio à resistência de setores econômicos que seriam afetados pelas novas regras.

Reforço na regulamentação

Entre as principais concessões, o governo decidiu manter a isenção sobre as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA), recuando da proposta inicial de tributação. Haddad explicou que a mudança atendeu a um apelo do setor produtivo, que argumentou que a cobrança poderia ter impacto negativo em um cenário de juros elevados.

Segundo Haddad, o governo precisará apertar a regulação para estancar a perda de arrecadação. O governo, explicou o ministro, deve reforçar os critérios para que os recursos investidos em LCI e LCA sejam aplicados nas operações de crédito ligadas ao agronegócio e ao mercado imobiliário.

Bets

Outro ponto negociado foi a tributação das casas de apostas eletrônicas. O governo desistiu de elevar o imposto sobre as bets, mas incluiu uma compensação. As empresas que operavam no país antes da regulamentação do setor deverão pagar 30% da receita obtida nesse período.

Inicialmente, o Ministério da Fazenda previa arrecadar R$ 20 bilhões com a MP. Com as modificações, o valor foi reduzido para R$ 17 bilhões, o que representa uma queda de R$ 3 bilhões na estimativa de receita.

A presença de Haddad no Senado nesta terça-feira reforça a pressa do governo em aprovar o texto. A MP precisa ser votada pelo Congresso até esta quarta-feira (8) para não perder validade.

 

Relacionadas
Brasília (DF) 07/10/2025 O ministro da Fazenda, Fernado Haddad, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Brasília (DF), 22/04/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de julgamento da denúncia sobre o núcleo 2 da PET 12.100. Foto: Antonio Augusto/STF
Moraes diz que o IOF não pode ser cobrado retroativamente
Dinheiro, Real Moeda brasileira Foto:José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
Entenda como fica o IOF após decisão de ministro do STF
Edição:
Valéria Aguiar
Ministro da Fazenda Fernando Haddad medida provisória IOF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
João Fonseca na final do Argentina Open, em Buenos Aires 16/02/2025 REUTERS/Matias Baglietto
Esportes João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
ter, 07/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 07/10/2025 – Mais quatro estados recebem antídoto contra intoxicação por metanol. Foto: Ministério da Saúde
Saúde Antídoto contra intoxicação por metanol está disponível em 9 estados 
ter, 07/10/2025 - 19:07
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Haddad anuncia acordo para votar MP que substitui aumento do IOF
ter, 07/10/2025 - 19:05
Brasília - 07/10/2025 - Reunião da Comissão Mista da Medida Provisória n° 1303 para apreciar e votar o parecer do deputado Carlos Zarattini (PT-SP). A MP trata da tributação de aplicações financeiras ate então isentas (como LCA e LCI) e de criptomoedas.Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política MP que compensa revogação de decreto do IOF vai à Câmara
ter, 07/10/2025 - 19:05
Logo da Agência Brasil
Educação Gás de pimenta é usado para conter briga entre alunas em escola do DF
ter, 07/10/2025 - 18:57
Brasília (DF), 07/10/2025 – Justiça libera curso de medicina do Pronera na Universidade Federal de Pernambuco. Foto: Advocacia-Geral da União
Justiça Justiça libera curso de medicina para assentados e quilombolas em PE
ter, 07/10/2025 - 18:43
Ver mais seta para baixo