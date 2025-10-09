logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Inflação medida pelo INPC registra 0,52% em setembro

Índice costuma ser utilizado para reajuste anual de salários
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 11:39
Rio de Janeiro
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
© Marcello Casal JrAgência Brasil

A inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou setembro em 0,52%. No ano, o indicador soma 3,62%. Já no acumulado de 12 meses, a alta é de 5,1%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Salários

O INPC é muito utilizado como indexador para cálculo de reajuste anual de salários de diversas categorias.

O salário mínimo, por exemplo, além de outras métricas, leva o INPC anual de novembro para chegar ao valor no ano seguinte. O seguro-desemprego, o benefício e o teto do INSS são reajustados com base no resultado de dezembro.

Resultado no mês

Em setembro, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, três apresentaram deflação (recuo de preços na média):

  •  Habitação: 3,28%
  •  Vestuário: 0,60%
  •  Despesas pessoais: 0,33%
  •  Educação: 0,08%
  •  Saúde e cuidados pessoais: 0,03%
  •  Transportes: 0,02%
  •  Comunicação: -0,22%
  •  Alimentação e bebidas: -0,33%
  •  Artigos de residência: -0,45%

A queda de preços de alimentos e bebidas acontece pelo quarto mês seguido.

A explicação para a alta da habitação está no encarecimento da conta de luz (10,57%), causada pela devolução do Bônus Itaipu, desconto na conta de agosto que beneficiou 80,8 milhões de consumidores.

Além do fim do bônus, a conta de luz sofre influência da vigência da bandeira tarifária vermelha patamar 2, que adicionou R$ 7,87 na conta de luz a cada 100 Kwh consumidos.

A cobrança extra é determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para custear usinas termelétricas em tempos de baixa nos reservatórios das hidrelétricas. O adicional é necessário, pois a energia gerada pelas termelétricas é mais cara que a hidrelétrica.

Para outubro, a Aneel determinou a volta da bandeira vermelha patamar 1,com adicional de R$ 4,46.

INPC x IPCA

O IBGE divulgou também nesta quinta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conhecido como inflação oficial, que ficou em 0,48% em setembro e 5,17% em 12 meses. 

A diferença entre os dois índices é que o INPC apura a inflação para as famílias com renda de um até cinco salários mínimos e o IPCA para lares com renda de um até 40 salários mínimos. Atualmente o mínimo é de R$ 1.518. 

O IBGE confere pesos diferentes aos grupos de preços pesquisados. No INPC, por exemplo, os alimentos representam quase 25% do índice, mais do que no IPCA, cerca de 21%, pois as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Na ótica inversa, o preço de passagem de avião pesa menos no INPC do que no IPCA.

De acordo com o IBGE, a apuração do INPC “tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento”.

A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. A coleta também é feita em Brasília, Goiânia, Campo Grande (MS), Rio Branco, São Luís e Aracaju.

Relacionadas
Eletricidade, energia, lâmpada
Depois de queda em agosto, inflação oficial sobe 0,48% em setembro
economia ilustração 3
Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%
Supermercado
Ipea acompanha BC e reduz projeção de inflação para 4,8% em 2025
Edição:
Fernando Fraga
inflação IBGE INPC IPCA preços salários
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Inflação medida pelo INPC registra 0,52% em setembro
qui, 09/10/2025 - 11:39
Brasília (DF), 01/08/2025 - O ministro das Cidades, Jader Filho, participa da entrega simultânea de 1.876 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Casa, em cerimônia virtual no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mais de 12 mil favelas passam a ter CEP
qui, 09/10/2025 - 11:38
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Itamraty confirma reunião de chanceleres do Brasil e dos EUA, em breve
qui, 09/10/2025 - 11:36
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista concedida à TV Liberal. Belém (PA) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Rubio faz contato com chanceler brasileiro para tratar de tarifaço
qui, 09/10/2025 - 11:21
Brasília (DF), 10/06/2025- Trabalho Infantil Foto: CNJ
Direitos Humanos MEC publica cartilha sobre enfrentamento ao trabalho infantil
qui, 09/10/2025 - 11:03
Brasília (DF), 30/09/2025 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimonia de sanção dos projetos que formaliza PRONAF e Plano Safra como políticas de estado. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula defende que fintechs “paguem o imposto devido a esse país"
qui, 09/10/2025 - 10:15
Ver mais seta para baixo