logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Instabilidade do Pix em grandes cidades coincide com falha na Amazon

Serviço apresentou lentidão e interrupções nesta segunda
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/10/2025 - 15:39
Brasília
Uso de Smartphone e celular
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

No mesmo dia em que uma falha global na Amazon Web Services (AWS) afeta serviços digitais em todo o planeta, o Pix registrou instabilidade nesta segunda-feira (20).

Usuários de algumas instituições financeiras relatam interrupção de transferências e pagamentos em diferentes regiões do país.

De acordo com o site Down Detector, que monitora o funcionamento de plataformas online, as primeiras reclamações sobre o Pix começaram por volta das 4h da madrugada (horário de Brasília) e se intensificaram ao longo da manhã.

O volume de notificações atingiu 160 relatos por minuto às 11h30, 176 às 11h40 e chegou ao pico de aproximadamente 272 reclamações por minuto às 14h17.

As falhas foram observadas principalmente em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Curitiba e Recife.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Durante o período de instabilidade, houve aumento expressivo nas buscas na internet por termos relacionados ao Pix e a fintechs.

No entanto, bancos tradicionais como Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal também registraram aumento nas queixas.

No Banco do Brasil, houve um aumento de reclamações durante a manhã, mas a situação se normalizou agora à tarde.

Pane

Divisão da Amazon responsável por serviços de computação em nuvem, a Amazon Web Services informou que enfrenta dificuldades técnicas na região US-East-1, área sob a responsabilidade da empresa que abrange o Nordeste dos Estados Unidos.

Essa infraestrutura é usada por empresas de diversos setores para hospedagem, armazenamento e processamento de dados.

A pane causou instabilidade em sites e aplicativos de grande porte, incluindo Mercado Livre, Mercado Pago, Reddit, Roblox, Snapchat, Wellhub (antigo Gympass), TotalPass, Perplexity e Prime Video.

Na América Latina, os reflexos foram sentidos em serviços de comércio eletrônico, entretenimento e tecnologia financeira.

Banco Central

Por meio de breve nota, o Banco Central (BC) informou que “os sistemas administrados pelo BC funcionam normalmente” e que segue monitorando o desempenho das instituições participantes do sistema de pagamentos instantâneos.

Até o início da tarde, o BC não havia identificado falhas internas relacionadas ao incidente.

A autoridade monetária não confirmou a relação entre a instabilidade do Pix e a falha da AWS. No entanto, segundo publicações especializadas em tecnologia, a coincidência de horários pode indicar impactos indiretos decorrentes da dependência de serviços de computação em nuvem.

Edição:
Denise Griesinger
PIX amazon instabilidade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 20/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula lança programa de reforma de casas e defende ação para invisíveis
seg, 20/10/2025 - 17:32
Carrapato-estrela, transmissor da bactéria causadora da Febre Maculosa. Foto: Catkin/Pixabay
Saúde Parque no interior de SP é interditado após mortes por febre maculosa
seg, 20/10/2025 - 17:13
Petrobras dá novo passo em busca de óleo e gás na Margem Equatorial
Meio Ambiente Ambientalistas vão buscar Justiça contra petróleo na Foz do Amazonas
seg, 20/10/2025 - 17:07
Rio de Janeiro (RJ) 18/11/2024 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fala à imprensa na 19° Reunião de Cúpula do G20, no Museu de Arte Moderna. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Colômbia convoca embaixador dos EUA em meio a disputa de tarifas
seg, 20/10/2025 - 16:51
Museu do Louvre segue fechado um dia após roubo 20/10/2025 REUTERS/Benoit Tessier
Internacional França faz avaliação da segurança de museus após roubo no Louvre
seg, 20/10/2025 - 16:43
Caio Souza se classifica à final do Mundial de Ginástica em 20/10/2025
Esportes Ginástica Artística: Brasil avança a duas finais masculinas no Mundial
seg, 20/10/2025 - 16:09
Ver mais seta para baixo