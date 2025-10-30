logo ebc
Lula propõe colocar biocombustíveis na pauta exportadora do Brasil

Ele se reuniu com dirigentes da Be8 e da Mercedes-Benz
Andreia Verdélio – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 12:22
Brasília
Brasília (DF), 30/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com o CEO da Be8, Erasmo Carlos Battistella, e o Presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO da América Latina, Denis Güven. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutiu, nesta quinta-feira (30), as possibilidades para incentivar a pesquisa e colocar os biocombustíveis na pauta exportadora brasileira.

Ele esteve reunido com o CEO da Be8, Erasmo Carlos Battistella, e o presidente da Mercedes-Benz do Brasil e América Latina, Denis Güven, no Palácio do Planalto.

Lula foi apresentado aos caminhões e ônibus da Rota Sustentável COP30, que são veículos que utilizam o biocombustível Be8 BeVant, que promete reduzir em até 99% as emissões de gases de efeito estufa em comparação ao diesel fóssil.

O objetivo da rota é testar o novo biocombustível da Be8 nos veículos da Mercedes-Benz. Outros dois veículos com o diesel B15 (mistura de 15% de biodiesel no diesel) também estão rodando para comparação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Eles saíram de Passo Fundo (RS) no último dia 20 rumo a Belém (PA), onde ocorrerá a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), em novembro, uma viagem de cerca de 4 mil quilômetros.

Segundo Battistella, o BeVant pode substituir o óleo diesel em vários tipos de motores e pode ser aplicado, principalmente, para rotas de longas distâncias, onde há dificuldade de eletrificação.

Ele pediu ao presidente o apoio, junto ao MDIC e à Apex, para colocar os biocombustíveis como uma pauta de exportação para o Brasil. “Isso é uma solução imediata de descarbonização”, disse a Lula.

O presidente sugeriu, então, que os testes sejam feitos com os veículos produzidos pela Mercedes-Benz na Alemanha, para avaliar o nível de redução de gases de efeito estufa.

“Quem sabe a gente possa exportar isso aqui para o mundo. Quem sabe a gente importa caminhão e exporta [biocombustível] para a Alemanha”, disse Lula.

Ele destacou a capacidade de produção agrícola do Brasil voltada aos biocombustíveis e da indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias, como o BeVant.

“Com a inteligência humana do Brasil, com engenheiros e engenheiras brasileiros, a gente consegue mostrar ao mundo que a transição energética que o mundo sonha não é tão difícil. Basta ter vontade política e basta ter coragem de fazer”, disse.

Petróleo

Por outro lado, Lula reforçou que não é possível abrir mão de combustível fóssil "do dia para a noite” e que há uma “celeuma” no Brasil sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial.

A região, localizada no Norte do país, é apontada como o novo pré-sal devido ao seu potencial petrolífero.

Neste mês, a Petrobras obteve a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para iniciar operação de pesquisa exploratória na região.

“É preciso construir o fim da utilização do combustível fóssil. E para isso a gente tem que pesquisar a Margem Equatorial com o cuidado que o meio ambiente exige, uma responsabilidade que o Brasil tem de mostrar que nós vamos ser o país mais perfeito do ponto de vista da transição energética no mundo. A gente a gente vai continuar utilizando o petróleo enquanto for necessário”, disse, afirmando que a Petrobras vai se transformar em uma empresa de energia. 

Edição:
Denise Griesinger
margem equatorial combustível fóssil biocombustível Mercedes-Benz Be8 BeVant
