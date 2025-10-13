logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025

Boletim Focus manteve projeções para PIB, dólar e Selic
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 10:07
Brasília
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Dos quatro itens que compõem o Boletim Focus, três mantiveram suas projeções para 2025 estáveis: Produto Interno Bruto, câmbio e taxa básica de juros (Selic). A única variação apresentada nas expectativas do mercado financeiro foi relativa à inflação oficial do país, que recuou para 4,72%.

Há uma semana, as expectativas eram de que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, que mede a inflação do país) fecharia o ano em 4,80%. Há quatro semanas, as projeções estavam em 4,83%.

Para os anos subsequentes, as projeções do mercado para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) se mantêm estáveis há semanas tanto para 2026 (4,28%), como para 2027 (3,9%). O Boletim Focus foi divulgado nesta segunda-feira (13) pelo Banco Central.

A estimativa de inflação para 2025 se mantém acima do teto da meta que deve ser perseguida pelo BC.

Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%.

IBGE

Segundo a prévia da inflação oficial do país, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em setembro os preços aumentaram 0,48%. O resultado se deve principalmente à alta no preço da energia elétrica.

Com isso, no acumulado de 12 meses (finalizado em setembro), o IPCA chegou a 5,17%, ainda que, no mês anterior, o índice tenha ficado negativo, em -0,14% – o que caracteriza situação de deflação, quando os preços recuam, ficando mais baratos.

A prévia da inflação mostra que os preços dos alimentos caíram pelo quarto mês seguido. Em setembro, o recuo foi 0,35% e impacto de -0,08 p.p. Em agosto, a queda foi 0,53%.

Selic

Para alcançar a meta de inflação, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros (Selic), definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Este é o mesmo percentual projetado pelo Focus há 16 semanas consecutivas.

Para os anos de 2026 e 2027, o Boletim Focus projeta redução dessa taxa para 12,25% e 10,50%, respectivamente.

Incertezas

As incertezas do cenário econômico externo e indicadores que mostram a moderação no crescimento interno estão entre os fatores que levaram à manutenção da Selic. De acordo com o Copom, a taxa de juros atual deverá ser mantida “por período bastante prolongado” para garantir que a meta da inflação seja alcançada.

Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Mas, além da Selic, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Quando a taxa Selic é reduzida a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

PIB

Estabilidade também com relação às expectativas do mercado financeiro para a economia do país. Segundo o Boletim Focus, pela quinta semana consecutiva espera-se que o Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos no país brasileiro feche o ano de 2025 com um crescimento de 2,16%.

Para 2026, há quatro semanas seguidas o mercado projeta um crescimento econômico de 1,80%. Já para o ano de 2027, as projeções de crescimento caíram de 1,90% para 1,83%, da semana passada para a atual.

Câmbio

O dólar deverá custar R$ 5,43 ao final de 2025, segundo projeta o mercado. Há quatro semanas, as expectativas eram de que a moeda norte-americana estaria sendo comercializada a R$ 5,50.

Para o final de 2026, as expectativas são, pela terceira semana consecutiva, de queda na cotação da moeda dos Estados Unidos. Há quatro semanas, as projeções do mercado estava em R$ 5.60. Já para 2027, as projeções são de que o dólar feche o ano a R$ 5,51. Há quatro semanas, as projeções estavam em R$ 5,60.

 

Relacionadas
economia ilustração 3
Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,81%
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Inflação medida pelo INPC sobe 0,52% em setembro e 5,1% em 12 meses
Edição:
Valéria Aguiar
bc Boletim Focus Inflação PIB Câmbio Mercado Financeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
seg, 13/10/2025 - 10:07
Fotos em Tel Aviv de reféns sequestrados em 7 de outubro 31/5/2024 REUTERS/Marko Djurica
Internacional Hamas entrega últimos reféns a Israel; Trump reafirma fim da guerra
seg, 13/10/2025 - 09:07
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2025 – Abertura da 27° edição do Festival do Rio, no cinema Odeon. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Festival do Rio mostra força e a diversidade do cinema nacional
seg, 13/10/2025 - 08:17
The Nobel Prize in Economics 2025 is awarded to Joel Mokyr, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S., Philippe Aghion, College de France and INSEAD, Paris, France, and The London School of Economics and Political Science, UK, and Peter Howitt, Brown University, Providence, Rhode Island, U.S., The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, the Nobel Prize in Economic Sciences 2025, is presented during a press conference at the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm, Sweden on Monday 13 October 2025. Professor John Hassler, Chairman of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, Hans Ellegren, Permanent Secretary of the Academy of Sciences and Professor Kerstin Enflo, Member of the Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Anders Wiklund/TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
Internacional Trio ganha Nobel de Economia de 2025 por trabalho sobre inovação
seg, 13/10/2025 - 08:16
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante audiência com Sua Santidade o Papa Leão XIV. Biblioteca do Palácio Apostólico, Vaticano. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Internacional Lula se reúne com papa Leão XIV, pela primeira vez, no Vaticano
seg, 13/10/2025 - 08:15
Belém (PA), 30/04/2025 - Ilha do Combu faz parte da área insular de Belém, representa 65% do território da capital paraense. Foto: Márcio Ferreira/Ag. Pará
Meio Ambiente Turismo muda vida de morador da Ilha do Combu
seg, 13/10/2025 - 08:02
Ver mais seta para baixo