logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Para secretário da Receita isenção do IR é resgate em favor do povo

Robson Barreirinhas participou de audiência da CAE do Senado
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 13:40
Rio de Janeiro
Brasília - 20/10/2025 -Reunião da CPMI do INSS para tomar depoimentos da ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) Tônia Andrea Inocentini Galleti. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Braasil.

O secretário especial da Receita Federal Robson Barreirinhas disse, nesta terça-feira (21), que a reforma do imposto de renda é um resgate em favor da população brasileira.

Ele participou de audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado sobre o PL 1.087/2025 que trata da isenção de cobrança do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

O texto foi aprovado de forma unânime na Câmara dos Deputados no dia 1º de outubro e agora é analisado no Senado.

“É importante lembrar que a tabela do Imposto de Renda ficou sem correção de 2015 a 2022, uma defasagem de quase 60% da tabela. Se a tabela do imposto de renda fosse atualizada como foi no período anterior a 2015, não estaríamos tendo essa discussão da reforma”, disse o secretário.

Segundo Barreirinhas, o governo está fazendo nesse momento uma correção forte, mais equilibrada, para as pessoas mais pobres, com a arrecadação dos que ganham mais.

“Não há o que se falar em prejuízo para estados e municípios. Há que se falar em um reequilíbrio da tributação em favor da população brasileira. União, estados e municípios são parceiros no imposto de renda”, afirmou.

Atualmente, são isentos do imposto quem ganha até R$ 3.036. O projeto determina que, em 2026, as pessoas que ganham até R$ 5 mil, terão um desconto mensal de até R$ 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Já quem ganha de R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00, o desconto será de R$ 978,62.

Segundo o governo, com a aprovação da proposta, serão beneficiados com a isenção mais de 26,6 milhões de contribuintes, em 2026.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para compensar a isenção, cujo custo está estimado será de R$ 25,8 bilhões aos cofres públicos, o projeto prevê a tributação das pessoas com rendimentos acima de R$ 600 mil por ano, com uma alíquota progressiva de até 10%.

A alíquota máxima incidirá para quem recebe anualmente a partir de R$ 1,2 milhão. Além disso, ela não será aplicada para quem já paga a alíquota máximo do IR, que é de 27,5%.

André Horta Melo, diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), também destacou a importância da tributação dos dividendos.

 “Essa exceção brasileira termina com esse projeto de forma muito louvável, porque é um país desigual, e é justamente na tributação dos dividendos que é mais fácil exercitar a redução de desigualdades e isso está faltando no nosso sistema tributário. Essa volta da tributação de dividendos é central nesse projeto”, afirmou Melo.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 16/04/2025 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do programa Sem Censura, da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães, que também recebe o pianista Francis Hime, o psiquiatra Higor Caldato e o jornalista Muka. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Reforma do IR cria constrangimento moral para super-ricos, diz Haddad
Brasília (DF) 17/10/2023 – O ministro da Fazenda,Fernando Haddad deixando o ministério após reuniões internas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Haddad comemora aprovação da isenção do IR na Câmara: "Foi um golaço!"
Edição:
Denise Griesinger
Imposto de Renda Isenção do IR Robinson Barreirinha PL 1.087/2025
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Referentes ao período de 2006 a 2015, os dados tornam o Brasil o sétimo da América do Sul no quesito taxa de gravidez adolescente
Saúde Gravidez na adolescência deve ser debatida nas igrejas, diz ministro
ter, 21/10/2025 - 15:53
Brasília (DF), 09/05/2025 - Totem da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Agência Brasil e jornalistas da EBC recebem prêmio na área de economia
ter, 21/10/2025 - 14:55
Rio de Janeiro (RJ), 26/11/2024 - Faculdade inovadora de Ciência e Tecnologia seleciona novos alunos. Sala de laboratório. Foto: Ilum/Divulgação
Educação Faculdade pública em SP seleciona alunos para carreira científica
ter, 21/10/2025 - 14:38
Brasília (DF), 21/10/2025 - Sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça STF reabre sessão que pode condenar réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 14:23
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral PC-SP cumpre mandados em postos ligados a organizações criminosas
ter, 21/10/2025 - 14:22
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Cristiano Zanin durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Golpe: Zanin vota e soma 2 votos para condenar núcleo de desinformação
ter, 21/10/2025 - 14:11
Ver mais seta para baixo