logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Petrobras aguarda solução para licenciamento na Foz do Amazonas

Segundo Chambriard, a sonda para perfuração está contratada até dia 21
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 14:18
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 27/02/2025 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala durante coletiva sobre os resultados financeiros da Petrobras de 2024. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, informou nesta terça-feira (14) que esperava que a licença do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a exploração na Bacia da Foz do Amazonas já tivesse sido concedida. Segundo a executiva, haverá nova reunião entre as equipes da estatal e do órgão ambiental na próxima quinta-feira (16).

“A preocupação agora é o dia 21 de outubro, que é o dia limite do contrato da sonda [para perfuração]. Se a gente não começar a perfurar até o dia 21, essa sonda pode ser retirada da locação e se ela for retirada e substituída por outra sonda no futuro, o que vai acontecer é que o processo de licenciamento começa tudo de novo”, disse Magda, após a reunião do Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan, no Rio de Janeiro.

A executiva disse esperar que a perfuração comece até o próximo dia 21. “Até onde me foi informado o que existia era uma demanda por uma reunião para esclarecimentos e espero que nessa reunião, no próprio dia 16, esteja tudo resolvido para iniciar a perfuração”, acrescentou.

Magda afirmou que a estatal está enfrentando uma dificuldade de fazer uma nova locação dessa mesma sonda. 

“Essa sonda é rara no mundo. É uma das poucas sondas de última geração que existem no mundo. A gente tem duas, três sondas dessas no mundo todo. É uma sonda altamente demandada”.

De acordo com a executiva, essa sonda custa por dia R$ 4,2 milhões à Petrobras. “Estou otimista que vai dar certo, senão essa sonda já teria saído de lá há muito tempo”, completou Magda.

Relacionadas
Brasília (DF) 02/10/2023 – Ibama renova licença da Petrobras para perfuração na Margem Equatorial.Trata-se da 21ª licença concedida para perfuração na região desde 2004 Arte Petrobras/Divulgação
Ibama aprova simulado para exploração de petróleo na Foz do Amazonas
Logo da Agência Brasil
Petrobras testa capacidade de resposta a incidentes na Foz do Amazonas
Edição:
Sabrina Craide
Petrobras Ibama Foz do Amazonas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 27/02/2025 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, fala durante coletiva sobre os resultados financeiros da Petrobras de 2024. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Petrobras aguarda solução para licenciamento na Foz do Amazonas
ter, 14/10/2025 - 14:18
Coronel Michael Randrianirina no telefone ao se juntar a protestos em Antananarivo, Madagascar 14/10/2025 Reuters/Siphiwe Sibeko/Proibida reprodução
Internacional Militares de Madagascar assumem o poder, diz coronel
ter, 14/10/2025 - 14:08
professor, sala de aula, ensino médio
Educação Maioria de inscrições na Prova Nacional Docente é na área de pedagogia
ter, 14/10/2025 - 13:48
Brasília - 14/10/2025 -O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Em debate, o projeto de lei (PL 1.087/2025) do governo que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Economia Taxação de bets, bancos e bilionários só é injusta para desinformados
ter, 14/10/2025 - 13:44
Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Brasil não corre risco energético, garante Alexandre Silveira
ter, 14/10/2025 - 13:20
Brasília (DF), 14/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, participa de plenária no segundo dia da Pré-Cop30. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Combustíveis fósseis: Marina diz que ações devem superar negociações
ter, 14/10/2025 - 13:19
Ver mais seta para baixo