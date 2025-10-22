Petrobras e Britto-Macelog vencem leilões portuários em São Paulo

As empresas Petrobras e Britto-Macelog II foram as vencedoras dos dois leilões portuários realizados na manhã de hoje (22) na sede da B3, a bolsa de valores de São Paulo, na capital paulista. Os leilões selecionaram as melhores ofertas de outorga e foram promovidos pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e pelo Ministério dos Portos e Aeroportos e foi acompanhado pelo ministro Silvio Costa Filho.

Um deles foi o arrendamento do RDJ07, área localizada no Porto do Rio de Janeiro (RJ), e selecionou a empresa que ofereceu o melhor valor de outorga para a Petrobras.

Inicialmente, a Petrobras ofertou R$ 104 milhões, enquanto a Sul Real GMBL 2025 ofertou R$ 1 milhão. Como houve duas proponentes, o leilão foi levado a uma disputa por viva-voz, mas a empresa perdedora acabou não oferecendo novas propostas e a Petrobras foi declarada vencedora do leilão, com essa oferta de R$ 104 milhões.

Segundo o ministério, esse arrendamento tem como objetivo a movimentação de carga de apoio logístico offshore, destinada às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural. A previsão de investimentos, ao longo de 25 anos é R$ 99,4 milhões.

O plano para o RDJ07 prevê a demolição de estruturas antigas e a construção de um novo galpão com área mínima de 3,5 mil metros quadrados, além da implantação de áreas administrativas e operacionais, portarias e cercamento. Entre os investimentos previstos estão a aquisição de equipamentos de grande porte, como seis guindastes, dez empilhadeiras e vinte carretas, além da instalação de um novo sistema de combate a incêndio e de uma subestação elétrica.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

TMP de Maceió

O outro leilão realizado na manhã de hoje foi do Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), localizado no Porto de Maceió (AL), cuja vencedora foi o consórcio Britto-Macelog II, com a proposta de outorga de R$ 50 mil reais. Ela foi a única proponente desse leilão.

O prazo de licitação também é 25 anos e os investimentos previstos são da ordem de R$ 3,7 milhões. Além da estação de passageiros, também deve ser implantado um estacionamento adjacente no local, com 112 vagas.

De acordo com o ministério, o Porto de Maceió é um dos principais pontos de recepção de cruzeiros do Nordeste, movimentando mais de 100 mil passageiros por temporada. Com o leilão, a expectativa é que o terminal amplie a capacidade de atendimento, hoje limitada a 612 passageiros por dia, atraindo novas rotas e companhias marítimas.

De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, os leilões de hoje são muito estratégicos para o desenvolvimento do país.

"Maceió é um dos portos mais bonitos do Brasil. Temos ali um grande potencial de cruzeiros no Brasil. O ministério está fazendo o maior volume de concessões de sua história. Estamos trabalhando para fazermos, em quatro anos, 60 leilões, com investimentos da ordem de R$ 40 bilhões. Estamos trabalhando para fazermos, agora, a concessão do Porto de São Sebastião", disse ele.

Paranaguá

Na tarde de hoje também será leiloada a concessão do canal de acesso aquaviário aos portos de Paranaguá e Antonina (PR). O leilão será realizado a partir das 14h, na B3.

A concessão do acesso Aquaviário do Porto de Paranaguá (PR) representa um marco inédito para o setor portuário nacional, por se tratar do primeiro canal de acesso brasileiro a ser leiloado. O projeto prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão ao longo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação contratual por até 70 anos.