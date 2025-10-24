logo ebc
Petrobras: produção no 3º trimestre alcança 3,14 milhões de barris/dia

Volume é 7,6% acima do resultado do 2º trimestre deste ano
Agência Brasil
Publicado em 24/10/2025 - 20:49
Rio de Janeiro
Plataforma de petróleo
A Petrobras alcançou no 3º trimestre de 2025, a produção média de óleo, líquidos de gás natural (LGN) e gás natural de 3,14 milhões barris de óleo equivalente por dia (MMboed)). O volume é 7,6% acima do 2º trimestre deste ano e 16,9% acima do 3º trimestre de 2024.

“O aumento da produção se deve, em função, principalmente, do topo de produção (capacidade de projeto) da Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência de Petróleo e Gás (FPSO) Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e aumento da capacidade de produção do FPSO Marechal Duque de Caxias, no campo de Mero”, informou a estatal.

Além disso, segundo a Petrobras, houve crescimento gradual de produção dos FPSOs Maria Quitéria, no campo de Jubarte; Anita Garibaldi e Anna Nery, nos campos de Marlim e Voador; e Alexandre de Gusmão, no campo de Mero.

Também contribuíram para o aumento de produção a redução de perdas por paradas e manutenções e a maior eficiência operacional nas Bacias de Campos e Santos. De acordo com a Petrobras, a “eficiência realizada nos primeiros 9 meses do ano, em relação a 2024, foi cerca de 3% maior, incluindo aumento em campos com produção bastante significativa, como Tupi e Búzios”.

“Neste trimestre, entraram em operação 11 novos poços produtores, sendo sete na Bacia de Campos e quatro na Bacia de Santos”, destacou a empresa.

