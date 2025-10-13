logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda

Nova modalidade substituirá débito automático e boletos
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 14:39
Brasília
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Com a promessa de substituir o débito automático e os boletos, o Pix automático torna-se obrigatório nesta segunda-feira (13). Lançada em caráter opcional em junho, a extensão do Pix foi desenvolvida para o usuário autorizar pagamentos periódicos a empresas e prestadores de serviços, como microempreendedores individuais (MEI). O cliente autoriza uma única vez, com os débitos ocorrendo automaticamente na conta do pagador.

A ferramenta pretende beneficiar tanto empresas como consumidores. De acordo com o Banco Central (BC), o débito automático beneficiará até 60 milhões de brasileiros sem cartão de crédito.

Para as empresas, a nova tecnologia facilitará a cobrança ao simplificar a adesão à cobrança automática. Isso porque o débito automático exige convênios com cada um dos bancos, o que na prática só era possível a grandes companhias. Com o Pix automático, bastará a empresa ou o MEI pedir a adesão ao banco onde tem conta.

arte pix automático
Arte/Agência Brasil

Como funciona

  • Empresa envia pedido de autorização de Pix automático a cliente
  • No aplicativo do banco ou instituição financeira, o cliente acessa a opção “Pix automático”
  • Lê e aceita os termos da operação
  • Define a periodicidade da cobrança, o valor (fixo ou variável) e o limite máximo por transação
  • A partir da data acordada, o sistema faz os débitos automaticamente
  • Cobrança pode ser feita 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em feriados
  • Usuário pode cancelar autorização e ajustar valores e periodicidade a qualquer momento

Tipos de contas

O Pix automático só é válido para pessoas físicas como pagadoras e empresas ou prestadores de serviços como cobradores. O pagamento periódico entre pessoas físicas, como mesadas ou salários de trabalhadores domésticos, é feito por outra modalidade, o Pix agendado recorrente, serviço que os bancos devem oferecer obrigatoriamente desde outubro de 2024.

Algumas contas pagas com Pix automático

  • Contas de consumo (luz, água, telefone)
  • Mensalidades escolares e de academias
  • Assinaturas digitais (streaming, música, jornais)
  • Clubes de assinatura e serviços recorrentes
  • Outros serviços com cobrança periódica

Algumas empresas, principalmente micro e pequenas empresas, usavam o Pix agendado recorrente para cobranças periódicas. O Pix automático promete simplificar as operações de cobrança.

No Pix agendado recorrente, o pagador tinha de digitar a chave com a conta da empresa, o valor e a periodicidade da cobrança, o que poderia levar a erros e divergências. No Pix automático, o usuário receberá uma proposta de adesão, bastando confirmar a cobrança, podendo ajustar valores e a frequência dos pagamentos.

Segurança

O Pix automático traz alguns riscos de segurança. O principal são falsas empresas que enviam propostas de cobrança que irão para contas de terceiros. Para minimizar o risco de golpes, o BC editou, em junho, uma série de normas para as empresas que aderirem ao Pix automático.

Bancos e instituições de pagamentos deverão checar uma série de informações das empresas, divididas em três eixos: dados cadastrais, compatibilidade entre a atividade econômica e o serviço ofertado no Pix automático e histórico de relacionamento com o participante. Para impedir fraudes por empresas recém-criadas, somente empresas em atividade há mais de seis meses poderão oferecer a nova modalidade do Pix.

As regras de segurança que os bancos deverão checar são as seguintes:

  • Data de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); situação cadastral dos sócios e administradores no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), e outras informações da empresa
  • Compatibilidade entre a atividade econômica e o serviço oferecido para o Pix automático
  • Quantidade de funcionários, valor do capital social e faturamento
  • Tempo de abertura da conta e uso de outros meios de cobrança
  • Frequência das transações com o participante
Relacionadas
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
Brasília (DF), 11/10/2025 - Pessoas participam do Festival Curicaca. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Batalha de startups distribui R$ 200 mil em festival de inovação
Soure (PA), 10/10/2025 - Búfalos na Fazenda Mironga. A fazenda produz queijos do leite de búfala e promove o turismo de experiência com o animal símbolo da Ilha de Marajó. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Fazendeiro planeja criar “universidade do búfalo” na Ilha de Marajó
Edição:
Aline Leal
PIX banco central
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/01/2025 - Aplicativo bancário para pagamento financeiro em pix. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Economia Pix Automático torna-se obrigatório a partir desta segunda
seg, 13/10/2025 - 14:39
Roma, 13/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante abertura do Fórum Mundial da Alimentação, da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizada na sede da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula diz que fome não é problema econômico, mas político
seg, 13/10/2025 - 14:15
Mediadores Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documento sobre acordo de cessar-fogo em Gaza 13/10/2025 Reuters/Suzanne Plunkett/Proibida reprodução
Internacional Egito, Catar e Turquia assinam com Trump documentos sobre cessar-fogo
seg, 13/10/2025 - 14:05
Prisioneiros palestinos libertados são recebidos em Ramallah 13/10/2025 REUTERS/Mohammed Torokman
Internacional Representantes de Israel e Palestina no Brasil comentam plano de paz
seg, 13/10/2025 - 14:02
São Paulo (SP), 13/10/2025 - O ministério da Saúde recebe os primeiros lotes do medicamento oncológico Kadcyla (trastuzumabe entansina), do laboratório Roche, usado para tratar o câncer de mama. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS
seg, 13/10/2025 - 13:58
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão domiciliar de Bolsonaro
seg, 13/10/2025 - 13:41
Ver mais seta para baixo