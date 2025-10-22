logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro

Plano do governo é que cidade tenha um porto multipropósito
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/10/2025 - 12:30
São Paulo
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do 2º Bloco de Leilões Portuários na B3. Porto de Maceió e do Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O leilão do Porto de São Sebastião, no litoral paulista, será realizado até abril do próximo ano, informou nesta quarta-feira (22) o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

“Esse pode ser um grande ramal de operações portuárias também do estado de São Paulo. E a nossa ideia é que a gente faça esse leilão até abril de 2026”, disse o ministro a jornalistas, na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo.

O projeto de arrendamento da área SSB01, do Porto de São Sebastião, destina-se à movimentação e armazenagem de granéis sólidos, cargas gerais e contêineres. 

Está prevista a modernização de cerca de 426 mil metros quadrados (m²) de área operacional, bem como a construção de um novo píer de atracação, a ampliação do pátio, um novo sistema para carga e descarga de caminhões e a dragagem de aprofundamento dos canais de acesso.

Segundo o ministério, esse leilão deve gerar cerca de 5 mil empregos durante a construção e mais 1,3 mil postos de trabalho permanentes durante a operação.

A ideia da pasta é que a cidade de São Sebastião tenha um porto multipropósito. Essa modelagem será definida em uma reunião nos próximos dias, em Brasília, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nesta manhã, o ministro esteve na B3 para participar de dois leilões: o arrendamento do RDJ07, área localizada no Porto do Rio de Janeiro (RJ), vencida pela Petrobras; e a concessão do Terminal Marítimo de Passageiros (TMP), localizado no Porto de Maceió (AL), vencida pelo consórcio Britto-Macelog II.

 

São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do 2º Bloco de Leilões Portuários na B3. Porto de Maceió e do Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do 2º Bloco de Leilões Portuários na B3. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

À tarde, o ministro deve acompanhar o leilão de concessão do acesso Aquaviário do Porto de Paranaguá (PR). “Vamos fazer o leilão [do Porto de Paranaguá], que é o primeiro leilão de canal de acesso da história do país. Esperamos investimentos de mais de R$ 1 bilhão a partir desse leilão”, falou o ministro a jornalistas.

A expectativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de completar um total de 60 leilões portuários até o final de seu mandato. Até o momento, disse o ministro, já foram realizados 35 desses leilões.

“Em quatro anos do nosso governo, nós vamos fazer o equivalente a mais de 60 leilões, entre os quais o leilão do Santos 10 [o terminal de contêineres do Porto de Santos, chamado de Tecon 10], o leilão na área de hidrovia, o primeiro leilão de canal de acesso e, sobretudo, operações em novas regiões portuárias do Brasil", destacou. "Vamos chegar em torno de 60 a 61 leilões, e estamos fortalecendo não só os grandes portos mas, sobretudo, também descentralizando investimentos nos portos por todo o Brasil”.

Tecon 10

Segundo o ministro, o leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos (Tecon 10), no litoral paulista, deve acontecer até o final deste ano, embora o edital ainda não tenha sido publicado. O processo atualmente está em análise pelo ministro Antonio Anastasia, que é o relator desse processo no Tribunal de Contas da União.

“Na próxima semana, devo fazer uma visita ao ministro Antonio Anastasia, que é um quadro muito qualificado e que tem estudado o processo. Naturalmente, nós temos que respeitar o tempo do Tribunal de Contas da União, mas a gente espera poder ter um cronograma de quando deve ser apresentado o relatório”, disse o ministro. “Todo o nosso esforço é que ainda este ano, entre 15 de dezembro e 22 de dezembro, a gente possa fazer aqui esse leilão do Santos 10, que é muito estratégico”, completou.

Relacionadas
São Paulo (SP), 21/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa da Cerimônia de Lançamento das obras de ampliação da Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos terá capacidade duplicada
A Petrobras anunciou a chegada da plataforma de petróleo, P-67, ancorada na Baía de Guanabara, destinada ao Sistema de Produção do Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos.
ANP leiloa nesta quarta sete blocos de petróleo no pré-sal
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do 2º Bloco de Leilões Portuários na B3. Porto de Maceió e do Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Petrobras e Britto-Macelog vencem leilões portuários em São Paulo
Edição:
Vinicius Lisboa
Porto de São Sebastião São Sebastião São Paulo Ministério de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 23/02/2023 - Vista parcial da zona sul da cidade com visitantes do Cristo Redentor e a lagoa Rodrigo de Freitas e as praias de Ipanema e Leblon. (Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Economia Estado do Rio estima receber 2 milhões de turistas estrangeiros
qua, 22/10/2025 - 13:13
Sede do COI em Lausanne 28/3/2023 REUTERS/Denis Balibouse
Esportes COI pede a federações que não realizem eventos esportivos na Indonésia
qua, 22/10/2025 - 12:59
Former French President Nicolas Sarkozy arrives for the verdict in his trial with other defendants on charges of corruption and illegal financing of an election campaign related to alleged Libyan funding of his successful 2007 presidential bid, at the courthouse in Paris, France, September 25, 2025. Reuters/Stephanie Lecocq/Proibida reprodução
Internacional Sarkozy tem proteção especial na prisão devido a ameaças
qua, 22/10/2025 - 12:54
Brasília (DF), 18/05/2025 - Hacker. Foto: Foto: MCTI/Divulgação
Geral Operação prende quadrilha que fazia leilões falsos na internet
qua, 22/10/2025 - 12:53
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa do 2º Bloco de Leilões Portuários na B3. Porto de Maceió e do Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Porto de São Sebastião será leiloado até abril de 2026, diz ministro
qua, 22/10/2025 - 12:30
Fãs prestam homenagem aos jogadores vítimas da tragédia no Centro de Treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu.
Justiça Justiça absolve sete acusados de incêndio e mortes no Ninho do Urubu
qua, 22/10/2025 - 12:19
Ver mais seta para baixo