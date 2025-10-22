logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia

Alteração não implica mudança nos compromissos contratuais
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/10/2025 - 17:21
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 22/10/2025 - Axia Energia, antiga Eletrobras. Foto: Axia Energia/Divulgação
© Axia Energia/Divulgação

A Eletrobras anunciou nesta quarta-feira (22) que passa por um processo de rebranding – mudança de nome e identidade visual – e passa a se chamar Axia Energia. 

A companhia é a maior empresa de energia renovável no Hemisfério Sul e responde por 17% da capacidade de geração nacional e 37% do total de linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN). A agora Axia possui 81 usinas, sendo 47 hídricas, 33 eólicas e uma solar.

De acordo com comunicado divulgado pela empresa, Axia “vem do grego e significa ‘valor’, carrega a ideia de eixo – de conexão, articulação e centralidade”.

A companhia ressalta que a alteração de marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Privatização

Fundada em 1962, a empresa foi estatal até 2022, quando concluiu o processo de privatização, durante o governo de Jair Bolsonaro.

Em carta assinada pelo presidente da companhia, Ivan Monteiro, o executivo explica que a mudança “traduz um movimento profundo de transformação que a empresa viveu nos últimos três anos e também seus desafios de negócio”.

“Evoluímos nossa governança, ampliamos investimentos, fortalecemos nossa estrutura e nos reposicionamos para responder a um setor em transição, marcado por novas tecnologias, mudanças regulatórias e novos padrões de consumo”, diz.

Mesmo com a desestatização, o governo manteve participação acionária e no quadro de conselheiros da empresa.

Atualmente, o chamado Grupo Governo, composto por acionistas como a União, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Banco do Nordeste, BB Asset, Caixa Asset, fundos de previdência da Petrobras (Petros) e do Banco do Brasil (Previ), detém 41,4% das ações totais da Axia e 14% das ações preferenciais (com poder de voto).

Durante o processo de privatização, o governo permitiu que trabalhadores investissem parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em ações da Eletrobras, negociadas na bolsa de valores com o código (ticker) ELET. A partir de 10 de novembro, os papéis receberão o ticker AXIA.

A Agência Brasil procurou o Ministério de Minas e Energia e aguarda posicionamento sobre a mudança de nome. 

Venda da Eletronuclear

Na última quarta-feira (15), a empresa vendeu toda a participação (68% do total de ações) que tinha na Eletronuclear, empresa responsável pelo Complexo Nuclear de Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro. O comprador foi a Âmbar Energia, do Grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

 

Relacionadas
Edifício sede da Eletrobras no centro do Rio de Janeiro. A holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. atua na geração, transmissão e distribuição de energia.
Eletrobras vende participação na Eletronuclear para o Grupo J&F
Dados exibidos em painel no edifício sede da Eletrobras, no centro do Rio de Janeiro. A holding Centrais Elétricas Brasileiras S.A. atua na geração, transmissão e distribuição de energia.
Eletrobras registra lucro líquido de R$ 1,469 bilhão no 2º trimestre
Edição:
Sabrina Craide
Eletrobras Eletronuclear Axia energia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowsk durante anúncio do projeto de lei Antifacção. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Governo apresenta projeto que agrava pena para organizações criminosas
qua, 22/10/2025 - 18:39
O deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, disse que o futuro governo tem a intenção de mudar a embaixada do Brasil em Israel. Eduardo Bolsonaro com boné que ganhou de apoiadores em Washington.
Justiça Moraes diz que Eduardo Bolsonaro cria dificuldades para ser notificado
qua, 22/10/2025 - 18:28
Brasília - 22/10/2025 - Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara durante reunião para apreciar e votar pareceres preliminares sobre 11 Deputados (Conselho de Ética arquiva pedido de cassação contra Eduardo Bolsonaro). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Conselho de Ética arquiva representação contra Eduardo Bolsonaro
qua, 22/10/2025 - 18:27
troféu, copa do brasil, futebol
Esportes CBF sorteia mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil
qua, 22/10/2025 - 18:26
São Paulo (SP), 22/10/2025 - Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e governador do Paraná, Ratinho Júnior, participam da batida do martelo para celebrar a conquista da concessão do canal de acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá por 25 anos para o Consórcio Canal Galheta Dragagem, em leilão realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos e ANTAQ na B3. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Modelo do Porto de Paranaguá deve inspirar mais leilões, diz ministro
qua, 22/10/2025 - 18:20
Brasília (DF), 04/06/2024 - O ministro interino da Fazenda, Dario Durigan, durante entrevista coletiva para detalhar as medidas compensatórias da desoneração da folha de pagamento. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Projetos de lei renderão ao governo o mesmo que MP alternativa a IOF
qua, 22/10/2025 - 18:03
Ver mais seta para baixo