Setor de serviços cresce 0,1% em agosto e amplia recorde

Resultado atinge sete meses seguidos de alta
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 10:04
Rio de Janeiro
Brasília (DF) 01/12/2023 - O município de Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, passou a ter transporte público em operação com tarifa zero. A medida garante aos moradores da cidade gratuidade para circulação nos veículos coletivos. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
© Wilson Dias/Agência Brsil

O setor de serviços cresceu 0,1% na passagem de julho para agosto, alcançando uma série de sete meses seguidos de alta, na qual acumula expansão de 2,6%. O resultado coloca o segmento - que reúne atividades como transporte, turismo, restaurantes, salão de beleza e tecnologia da informação – no maior patamar já registrado, renovando o recorde que havia sido atingido em julho.

A sequência de sete meses de expansão é a mais longa desde o período compreendido entre fevereiro e setembro de 2022. Na época, o crescimento somou 5,6%.

No acumulado de 12 meses até agosto de 2025, os serviços - setor que mais emprega na economia - apresentam crescimento de 3,1%. Na comparação com agosto do ano passado, houve alta de 2,5%.

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta terça-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Os dados de agosto colocam o segmento em um nível 18,7% acima do período pré-pandemia de covid-19 (fevereiro de 2020).

De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, "a leitura é de um setor de serviços que permanece resiliente, forte, que renova a série histórica".

Alta em quatro de cinco atividades

Das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, quatro apresentaram alta na passagem de julho para agosto:

- Serviços prestados às famílias: 1%

- Serviços profissionais e administrativos: 0,4%

- Transportes, armazenagem e correio: 0,2%

- Outros serviços: 0,6

- Serviços de informação e comunicação: 0,5%

A pesquisa do IBGE aponta como principal impacto positivo de agosto os serviços profissionais, administrativos e complementares. A atividade foi puxada por empresas que atuam na área de programas de fidelidade e cartões de desconto, atividades jurídicas e aluguel de máquinas e equipamentos.

No caso dos transportes, segmento responsável pelo segundo maior impacto de alta, a expansão é explicada pelo desempenho do transporte rodoviário coletivo de passageiros, ferroviário de cargas, logística e dutoviário. Parte do protagonismo do transporte é explicado pelo bom momento da agricultura, que demanda transporte da colheita.

O grupo serviços prestados às famílias foi influenciado positivamente por atividades de restaurante, serviços de buffet e hotéis. O segmento outros foi empurrado para cima por serviços financeiros auxiliares.

O gerente da pesquisa aponta que o único grupo que apresentou recuo - informação e comunicação - teve o resultado explicado pela alta base de comparação, que afetou a exibição e distribuição cinematográfica, uma vez que julho foi mês de férias.

No entanto, Lobo destaca que, ao longo do ano, o grupo informação e comunicação é um dos motores que impulsionaram os serviços, comportamento que se repete também no período pós-pandemia.

Índice de atividades turísticas

A Pesquisa Mensal de Serviços traz ainda o índice de atividades turísticas (Iatur), que subiu 0,8% em agosto, na comparação com o mês anterior. Em relação a agosto de 2024, houve alta de 4,6%.

O segmento de turismo está 11,5% acima do patamar pré-pandemia e 2% abaixo do ponto mais alto da série histórica, em dezembro de 2024.

O Iatur reúne 22 das 166 atividades de serviços investigadas na pesquisa e que são ligadas à atividade turística, como hotéis, agências de viagens e transporte aéreo de passageiros.

São divulgadas informações de 17 unidades da Federação: Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito Federal, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Alagoas e Rio Grande do Norte.

Edição:
Graça Adjuto
serviços Crescimento Agosto Pesquisa Mensal IBGE
