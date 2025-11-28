logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Black Friday: problemas em entregas lideram reclamações

Levantamento de plataforma de reclamações destaca atraso em entregas
Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 13:56
Rio de Janeiro
São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Loja em Osaco abre suas portas para seus clientes dando início a Black Friday. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Problemas de entrega e propaganda enganosa já despontam como os principais desafios desta Black Friday, temporada de compras que tem como marco esta sexta-feira (28). O balanço preliminar foi divulgado pela plataforma Reclame AQUI, que reúne reclamações de compradores e é usada para checar a reputação de lojas no momento da compra.

O monitoramento, referente a esta quarta-feira (26) e quinta-feira (27), mostra que problemas na entrega lideram o ranking das reclamações, respondendo por 25,29% de todos os registros.

As queixas mais frequentes envolvem promessas de “entrega em 2 horas”, “entrega no mesmo dia” ou “frete express”. Segundo o Reclame AQUI, são benefícios amplamente utilizados como chamariz comercial, mas que não se cumprem na prática, repetindo um padrão observado em edições anteriores da temporada de promoções.

Em segundo lugar no ranking aparece o problema de “produto não recebido”, com 12,62% das reclamações. O Reclame AQUI chama atenção para um cenário recorrente: consumidores que acreditam ter enfrentado apenas atraso, mas descobrem que o item adquirido nunca chegou a existir ou sequer foi despachado.

A terceira posição é ocupada por “propaganda enganosa”, responsável por 9,33% das queixas analisadas. Os relatos mostram que muitas lojas divulgam condições atrativas que são alteradas na hora da finalização da compra, frustrando o consumidor.

Entre as práticas que têm gerado insatisfação, destacam-se ainda os “descontos agressivos” com regras pouco claras, que incluem limitações de valor, validade restrita a determinadas regiões ou exigência de formas de pagamento que anulam o benefício anunciado.

De acordo com o Reclame AQUI, essas entrelinhas acabam passando despercebidas em meio ao ritmo acelerado de compras da data.

Aquecimento do mercado

Também segundo o Reclame AQUI, desde agosto, o número de consumidores indecisos caiu: de 76% para 36%. Agora, 31% afirmam que vão comprar na Black Friday. Em agosto, eram apenas 10%. Outros 33% dizem que não pretendem fazer compras na data. A maioria (69%), porém, ainda condiciona qualquer decisão a preços e promoções.

Os dados mostram ainda que o consumidor está cauteloso. Embora 63% apontem o preço como fator decisivo, a compra não é mais determinada apenas por desconto. Os consumidores consideram também: valor do frete (29%); avaliações de outros consumidores (27%); reputação das marcas (23%); condições de pagamento (16%); e segurança contra golpes e fraudes (17%).

A inteligência artificial (IA) também preocupa: 76% se sentem inseguros ou desconfiados com golpes feitos com IA; 63% não sabem identificar esse tipo de golpe; e 56% conhecem alguém que já caiu em golpes feitos com a tecnologia.

Recomendações

A plataforma faz algumas recomendações aos consumidores para evitar problemas com as compras. Entre elas, verificar o prazo de entrega e pesquisar sobre as empresas em que pretende comprar. Além disso, recomeda-se tirar prints do carrinho de compras e revisar atentamente o pagamento final.

Relacionadas
São Paulo, (SP), 22.11.2023 - Fachada de lojas na Avenida Paulista com ofertas da Black Friday. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Black Friday deve movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio do país
Rio de Janeiro (RJ) 09/09/2024 – Eleições 2024: segurança pública no âmbito municipal. Edifícios com fachada ativa, de uso misto, residenciais com comércio no térreo voltado para a calçada. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Inflação do aluguel cai 0,11% em 12 meses; 1º recuo desde maio de 2024
Dinheiro
Brasil tem melhor renda, menor pobreza e desigualdade desde 1995
Edição:
Amanda Cieglinski
Black Friday consumidor Reclame Aqui
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 27/11/2025 - Loja em Osaco abre suas portas para seus clientes dando início a Black Friday. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Black Friday: problemas em entregas lideram reclamações
sex, 28/11/2025 - 13:56
Brasília (DF) 25/11/2025 - Uma explosão na subestação de energia do Bloco C deixou pessoas feridas e hospitalizadas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Brasília: técnico da CEB Ipes morre 3 dias após explosão na Esplanada
sex, 28/11/2025 - 13:49
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, após ação policial da Operação Contenção. Foto: Eusébio Gomes/TV Brasil
Geral Cinco PMs são presos por crimes em megaoperação no Rio
sex, 28/11/2025 - 13:37
Brasília (DF), 13/02/2025 - Programa Pé de Meia. Alunos durante aula na escola Setor Oeste. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Fuvest divulga notas de corte da primeira fase do vestibular 2026
sex, 28/11/2025 - 13:27
Formula One F1 - Pre Season Testing - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - February 28, 2025 McLaren's Oscar Piastri during testing REUTERS/Jakub Porzycki
Esportes Pilotos da F1 expressam preocupações em reunião com FIA e comissários
sex, 28/11/2025 - 13:10
Rio de Janeiro (RJ), 28/11/2025 – Ato nos Arcos da Lapa marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Ação no Rio lembra Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito
sex, 28/11/2025 - 13:06
Ver mais seta para baixo