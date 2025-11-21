logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano

Empresas e fornecedores podem checar se atendem aos critérios
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/11/2025 - 19:18
Rio de Janeiro
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu nesta sexta-feira (21) consulta para fornecedores e empresas exportadoras impactadas pelas tarifas dos Estados Unidos verifiquem se podem ter acesso ao Plano Brasil Soberano.

As empresas e os fornecedores podem checar se atendem aos critérios no site do banco.

Para fazer a verificação, é preciso usar a plataforma GOV.BR, exclusivamente por meio do certificado digital da empresa. Após a autenticação, o sistema informará se a empresa é elegível e quais soluções do Plano Brasil Soberano podem ser solicitadas.

Com o resultado da consulta, os exportadores poderão procurar as instituições financeiras credenciadas para solicitar o apoio financeiro.

No dia 13 deste mês, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a expansão do público que pode ter acesso ao financiamento do Brasil Soberano, incluindo aqueles que tiveram a partir de 1% do faturamento das exportações afetado pelo tarifaço.

O BNDES já aprovou R$ 7,6 bilhões em créditos do Plano Brasil Soberano.

Relacionadas
São Paulo (SP), 12/05/2025 - O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou hoje, que a estimativa é de que o comércio varejista movimente R$ 16 bilhões este ano. A projeção foi anunciada durante o Apas Show, festival de alimentos e bebidas que termina na próxima quinta-feira (15). Foto: Cadu Pinotti/Agência Brasil
Tarifaço continua a afetar 22% das exportações, diz Alckmin
São Paulo - 20.11.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita ao Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. São Paulo (SP) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula celebra retirada de tarifas pelos EUA e diz que sinaliza respeito
Pequenas torrefações preparam grãos especiais de café
EUA reduzem tarifas para café, laranja, carne bovina e outros produtos
Edição:
Carolina Pimentel
BNDES tarifaço Brasil Soberano
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos Retirada de sem-terra de fazendas em Rondônia termina com duas mortes
sex, 21/11/2025 - 20:21
Belém (PA), 21/11/2025 - Esgoto a céu aberto na cidade de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Especialista alerta para urgência do saneamento na crise climática
sex, 21/11/2025 - 19:34
Brasília (DF), 26/09/2025 - INSS oferece mais de 3,5 mil vagas de atendimento em mutirão no Nordeste. Foto: INSS/Divulgação
Economia INSS cria comitê para reduzir fila de 2,8 milhões de pedidos
sex, 21/11/2025 - 19:31
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia BNDES abre consulta de elegibilidade para Plano Brasil Soberano
sex, 21/11/2025 - 19:18
brasil, senegal, gabriel magalhães
Esportes Gabriel Magalhães ficará afastado por semanas, diz técnico do Arsenal
sex, 21/11/2025 - 19:06
Belém (PA), 21/11/2025 - Movimentação de participantes na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente PF fecha duas empresas de segurança clandestinas na COP30
sex, 21/11/2025 - 19:05
Ver mais seta para baixo