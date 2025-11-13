logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Bolsa mantém correção e cai 0,3% nesta quinta

Dólar tem leve alta, mas permanece abaixo de R$ 5,30
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 13/11/2025 - 20:33
Brasília
Dólar
© Valter Campanato/Agência Brasil

Em mais um dia de correção no mercado financeiro, a bolsa voltou a cair, mas manteve-se nos 157 mil pontos. Pressionado pelo exterior, o dólar teve leve alta, mas permaneceu abaixo de R$ 5,30.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta quinta-feira (13) aos 157.162 pontos, com recuo de 0,3%. O indicador chegou a superar os 158 mil pontos na abertura das negociações, mas inverteu o movimento após a abertura dos mercados no exterior. Às 16h14, o índice chegou a cair 0,68%, mas reagiu nas horas finais de negociação e diminuiu o recuo.

Essa foi a segunda queda seguida da bolsa brasileira após o recorde de terça-feira (11). De 21 de outubro até 11 de novembro, o Ibovespa subiu por 15 sessões consecutivas, batendo recorde por 12 vezes seguidas.

O mercado de câmbio também teve um dia de ajustes. O dólar comercial fechou vendido a R$ 5,298, com alta de apenas 0,1%. A cotação caiu para R$ 5,27 nos primeiros minutos de negociação, mas passou a subir durante a tarde, até terminar próxima da máxima do dia.

Essa foi a segunda valorização do dólar após cinco quedas. Mesmo com a alta desta quinta, a moeda estadunidense cai 0,7% na semana. A divisa acumula queda de 1,52% em novembro e de 14,27% em 2025.

Sem grandes notícias no mercado interno, as pressões internacionais prevaleceram. Apesar de o Congresso estadunidense aprovar o fim do shutdown (paralisação do governo) da maior economia do planeta, as bolsas do país caíram com o temor do estouro de uma bolha financeira no setor de tecnologia.

Além das ameaças de uma crise econômica nos Estados Unidos, pesaram as declarações do presidente do Federal Reserve (Feb, Banco Central estadunidense) de não há garantia de corte de juros em dezembro fez o dólar subir durante a tarde em todo o planeta. Taxas altas em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes, como o Brasil.

* com informações da Reuters

Relacionadas
Visita técnica ao Porto ITapoá SC. Os Portos tem sempre uma movimentação grande de container e navios e movimenta o marcado de importação e exportação.. Foto: Vosmar Rosa/MPOR
CMN amplia acesso a crédito a empresas afetadas por tarifaço dos EUA
Brasília 13/11/2025 - Novos pedágios BR381. Foto: Divulgação.
MG: últimos 3 pedágios eletrônicos da BR-381 começam a operar segunda
São Paulo (SP) 13/11/2025 - Governador Tarcísio de Freitas participa do leilão de sistema de travessias hídricas na B3. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Consórcio Acquavias vence leilão de balsas em São Paulo
Edição:
Aline Leal
Dólar Câmbio Mercado Financeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti começa a esboçar equipe para amistoso contra o Senegal
qui, 13/11/2025 - 21:15
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Economia Governo garante verbas e serviços após tornado que atingiu o Paraná
qui, 13/11/2025 - 20:53
Brasília (DF), 22/10/2025 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, durante cerimônia para o anúncio do Programa Município Mais Seguro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lewandowski defende integração de dados de segurança com Mercosul
qui, 13/11/2025 - 20:44
Belém (PA), 12/11/2025 - Indígenas tiram foto em frente a fachada do pavilhão na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Indígenas do mundo cobram na COP30 centralidade na ação climática 
qui, 13/11/2025 - 20:43
Dólar
Economia Bolsa mantém correção e cai 0,3% nesta quinta
qui, 13/11/2025 - 20:33
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Área de cerrado desmatada para plantio no município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Meio Ambiente COP30: governo cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais 
qui, 13/11/2025 - 20:24
Ver mais seta para baixo