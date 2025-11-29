logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Brasil faz acordo de exportações com Filipinas, Guatemala e Nicarágua

MRE diz que acordos reforçam estratégia de diversificação de destinos
Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 21:32
São Paulo
Visita técnica ao Porto ITapoá SC. Os Portos tem sempre uma movimentação grande de container e navios e movimenta o marcado de importação e exportação.. Foto: Vosmar Rosa/MPOR
© Vosmar Rosa/MPOR

O governo brasileiro concluiu negociações sanitárias e fitossanitárias com Filipinas, Guatemala e Nicarágua para aumentar exportações de produtos agropecuários para esses países.

Nas Filipinas, as autoridades sanitárias aprovaram a exportação de gordura bovina, insumo utilizado na indústria de alimentos e na produção de energia de baixo carbono, especialmente o diesel verde e o sustainable aviation fuel (SAF).

Entre janeiro e outubro de 2025, o país do sudeste asiático importou quase US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários do Brasil.

Na Nicarágua, as autoridades fitossanitárias autorizaram o Brasil a exportar sementes de milheto, crotalária e nabo, insumos para a agricultura tropical, que contribuem para o aumento da produtividade e a redução da dependência de fertilizantes minerais. Entre janeiro e outubro de 2025, a Nicarágua importou cerca de US$ 55 milhões em produtos agropecuários do Brasil.

Já na Guatemala, o governo brasileiro obteve autorização fitossanitária para exportar arroz beneficiado. Em 2025, até outubro, o país importou mais de US$ 192 milhões em produtos agropecuários do Brasil.

“Os resultados reforçam a estratégia de diversificação de destinos e de produtos, incluindo itens de maior valor agregado”, disse em nota o Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Relacionadas
Programa de Incentivo à Cabotagem, BR do Mar,
Exportações brasileiras batem recorde em outubro, apesar de tarifaço
Brasília (DF), 19/03/2025 - A Embrapa, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) realizam o
Brasil busca fortalecer laços com a África no setor agrícola
Edição:
Aécio Amado
exportações agropecuária Itamaraty MRE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 22.05.2023 - Foto Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Economia Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades
sex, 28/11/2025 - 22:05
Logo da Agência Brasil
Geral Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite
sex, 28/11/2025 - 21:58
Real Moeda brasileira, dinheiro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários
sex, 28/11/2025 - 21:48
Dólar
Economia Bolsa volta a bater recorde e tem maior alta em 15 meses em novembro
sex, 28/11/2025 - 21:40
Brasília (DF), 03/09/2025 - Comissão de Finanças e Tributação da Câmara durante audiência pública para debater o tema Operação Carbono Oculto: justiça fiscal e regulação. Participou o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Projeto contra devedor contumaz separa joio do trigo, diz secretário
sex, 28/11/2025 - 21:35
Visita técnica ao Porto ITapoá SC. Os Portos tem sempre uma movimentação grande de container e navios e movimenta o marcado de importação e exportação.. Foto: Vosmar Rosa/MPOR
Economia Brasil faz acordo de exportações com Filipinas, Guatemala e Nicarágua
sex, 28/11/2025 - 21:32
Ver mais seta para baixo