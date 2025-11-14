logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Brasil Soberano já aprovou R$ 7,6 bi em créditos para 535 empresas

Dados foram apresentados pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante
Tâmara Freire - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/11/2025 - 12:49
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2024 – O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloízio Mercadante durante o seminário “Brasil 2050: Rotas de Descarbonização da Economia”, no Rio de Janeiro Country Club, zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já aprovou R$ 7,6 bilhões em créditos do Plano Brasil Soberano para empresas afetadas pelo tarifaço americano. De acordo com o presidente do banco, Aloizio Mercadante, isso corresponde a 535 operações solicitadas por 134 empresas de grande porte e 401 micro, pequenas e médias empresas.

Os estados mais beneficiados pela linha de crédito até agora são: São Paulo (R$ 2,2 bilhões), Rio Grande do Sul (R$ 1,2 bilhão), Santa Catarina (R$ 1,1 bilhão) e Paraná (R$ 900 milhões). Há ainda R$ 2,1 bilhões solicitados em fase de análise, totalizando R$ 9,7 bilhões. 

Em entrevista coletiva para a apresentação dos resultados financeiros do banco, Mercadante disse ainda que há expectativa de "acelerar" os repasses, após as mudanças anunciadas pelo governo federal nessa quarta-feira. 

"A grande demanda é capital de giro e só tinha capital de giro para você buscar novos mercados, mas muitas dessas empresas estão produzindo para o Brasil. Agora teremos capital de giro em geral".

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

O presidente do BNDES também destacou a decisão de ampliar o crédito para os fornecedores de empresas afetadas pelo tarifaço. Segundo ele, essa nova modalidade deve estar disponível a partir do dia 24 de novembro.

"Para a gente poder atender as empresas, repassar recursos para os bancos parceiros e aprovar e liberar os recursos, nós precisamos de uma informação básica: quais são as empresas elegíveis? Quem oferece essa informação é a Receita Federal junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) , que é quem tem os dados de exportações.

Mercadante explicou que a Receita e o MDIC juntos fazem essa lista e isso vem por meio de um aplicativo do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que já disse que entrega até o dia 24.

Relacionadas
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
Governo amplia acesso de empresas ao Plano Brasil Soberano
Homem usando máscara de proteção trabalha numa usina siderúrgica. 2/3/2020. China Daily via REUTERS
Empresas afetadas por tarifaço podem pedir crédito do Brasil Soberano
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano
Edição:
Graça Adjuto
Brasil Soberano BNDES aprovação créditos empresas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 100 milhões nesta sexta-feira
sex, 14/11/2025 - 14:42
Belém (PA), 14/11/2025 - Indígenas Munduruku do Baixo Tapajós se reúnem com autoridades, entre elas o presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva e a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajaras, no auditório do Tribunal de Justiça de Belém. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Após protesto, indígenas Munduruku são recebidos por presidente da COP
sex, 14/11/2025 - 14:30
O distrito de Barra Longa (MG), atingido pelo rompimento da Barragem do Fundão, espera por reconstrução - Foto José Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente MAB celebra decisão judicial contra mineradora BHP no caso Mariana
sex, 14/11/2025 - 13:55
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Economia Operações de crédito do BNDES chegam a R$ 230 bilhões
sex, 14/11/2025 - 13:52
Campo Grande (MS), 23/10/2024 - Colheita de soja e agronegócio. Foto: Prefeitura de Campo Grande/Divulgação
Economia Agropecuária ajudou oito estados a crescerem mais que o Brasil em 2023
sex, 14/11/2025 - 13:46
Liniker poses on the red carpet at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill
Cultura Liniker leva três prêmios e é destaque no Grammy 2025
sex, 14/11/2025 - 13:34
Ver mais seta para baixo