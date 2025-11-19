logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

BRB faz auditoria para apurar fraudes ligadas ao Banco Master

Conselho do banco divulgou comunicado ao mercado financeiro
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/11/2025 - 16:57
Brasília
Sede do BRB, Banco de Brasília
© Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) divulgou um comunicado ao mercado, no qual informa que vai contratar uma auditoria externa especializada para “apurar os fatos” investigados no âmbito da Operação Compliance Zero.

Deflagrada na segunda-feira (17) pela Polícia Federal (PF), a operação investiga a emissão de títulos de créditos falsos por instituições então ligadas ao Sistema Financeiro Nacional. Ela tem como alvo principal o Banco Master.

Essas operações simularam empréstimos e outros valores a receber, em meio a negociações de carteiras de crédito com outros bancos. Entre eles, o BRB.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Comunicado do BRB

No comunicado divulgado nesta terça-feira (18), o BRB informa ter contratado “uma auditoria externa especializada e independente para apurar os fatos mencionados na referida operação [Operação Compliance Zero], notadamente os relacionados às operações de aquisição de carteiras de crédito junto ao Banco Master.”

O Banco diz também que vai averiguar os procedimentos internos adotados para aprovação desses negócios e “possíveis falhas de governança ou de controles internos”, acrescentou ao reafirmar seu compromisso “com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado.”

Por fim, informa que o Conselho de Administração seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados.

Investigados

Entre os investigados da operação está o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, detido no Aeroporto de Guarulhos ao tentar deixar o país.

Também são investigados o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Ambos foram afastados dos cargos que ocupam no banco.

Na segunda-feira, ao participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga o crime organizado, o diretor-feral da PF, Andrei Rodrigues, disse que as fraudes investigadas podem ter movimentado irregularmente cerca de R$ 12 bilhões.

Relacionadas
Brasília - 18/11/2025 - CPI do Crime Organizado (CPICRIME) realiza reunião para ouvir dois depoimentos. À mesa, em pronunciamento, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Fraudes no Master podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF
PF prende no Maranhão suspeitos de desviar verbas do orçamento secreto
Funcionária da Caixa é suspeita de fraudes em contas de clientes
Segurança do lado de fora do Banco Master, após a prisão do acionista controlador do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo 18 de novembro de 2025 REUTERS/ Amanda Perobelli
Fim do Master: trabalhadores e 12 milhões de clientes serão afetados
Edição:
Valéria Aguiar
BRB Fraudes Operação Compliance Zero
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2023 - O movimento de familiares de vítimas de violência policial do estado do Rio de Janeiro faz ato, em frente ao Palácio Guanabara, para protestar contra as operações letais que ocasionaram mais de 100 vítimas no Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Estado usa leis para justificar mortes contra negros, diz pesquisador
qua, 19/11/2025 - 18:40
Belém (PA), 19/11/2025 - A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, participa do Evento de Alto Nível. Desenhando o futuro: mulheres, clima e justiça, no Pavilhão Brasil, na Blue Zone. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Só existe justiça climática se houver justiça de gênero, diz ministra
qua, 19/11/2025 - 18:26
São Paulo (SP), 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Especialistas alertam para golpes em ressarcimentos do Banco Master
qua, 19/11/2025 - 18:23
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025
qua, 19/11/2025 - 18:16
Brasília (DF) 28/04/2024 Tutores de pets fazem protesto no Aeroporto Juscelino Kubitschek de Brasília cobrando justiça pela morte do Golden Retriever Joca, durante viagem aérea. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça STF suspende lei sobre transporte aéreo de animais de apoio emocional
qua, 19/11/2025 - 17:51
São Paulo, (SP), 22.11.2023 - Fachada de lojas na Avenida Paulista com ofertas da Black Friday. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Black Friday deve movimentar R$ 5,4 bilhões no comércio do país
qua, 19/11/2025 - 17:46
Ver mais seta para baixo