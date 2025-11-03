logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Caixa abre nesta segunda contratações do programa Reforma Casa Brasil

Famílias com renda de até R$ 9,6 mil terão crédito com juros reduzidos
Wellton Máximo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/11/2025 - 17:09
Brasília
Trabalhadores da construção civil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A partir desta segunda-feira (3), famílias com renda mensal de até R$ 9,6 mil poderão financiar a reformas de casa ou do apartamento com juros reduzidos. A Caixa Econômica Federal começou as contratações do Programa Reforma Casa Brasil, iniciativa que oferece crédito para reforma e ampliação de moradias em todo o país.

O programa faz parte do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e prevê a destinação de R$ 30 bilhões do Fundo Social para famílias dentro dessa faixa de renda. O acesso e a simulação das condições de financiamento podem ser feitos diretamente pelo site da Caixa.

As famílias com renda superior a R$ 9,6 mil por mês terão acesso a outra linha de crédito para a reforma de moradias, com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como funciona

O programa é dividido em duas faixas de renda:

  • Faixa Reforma 1: famílias com renda de até R$ 3,2 mil;
  • Faixa Reforma 2: famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9,6 mil.

As contratações podem ser iniciadas pelo site da Caixa. A finalização ocorre pelo aplicativo Caixa, para quem tem conta no banco, ou em uma agência, no caso de famílias com mais de um integrante com renda ou que não possuam conta.

Taxas, prazos e liberação do crédito

  • Faixa Reforma 1: juros de 1,17% ao mês, até R$ 30 mil de crédito;
  • Faixa Reforma 2: juros de 1,95% ao mês, mesmos limites e prazos.
  • Prazo: de 24 a 60 meses, nas duas faixas
  • O valor é liberado em duas etapas: 90% na contratação e 10% após o envio de fotos que comprovem a execução da reforma, via aplicativo da Caixa.
  • Não é exigida garantia do imóvel para essas faixas de renda.

Objetivo e abrangência

Desenvolvido pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Caixa, o programa deve beneficiar 1,5 milhão de famílias em todo o Brasil. O crédito pode ser usado para compra de materiais de construção, contratação de mão de obra, projetos e orientação técnica.

Entre as principais melhorias possíveis estão reparos em telhados, pisos, instalações elétricas e hidráulicas, além de obras de acessibilidade ou ampliação do imóvel.

Linha para renda acima de R$ 9,6 mil

Famílias com renda superior ao limite do MCMV também podem acessar crédito por meio da linha Reforma Casa com Garantia de Imóvel Caixa, que utiliza recursos do SBPE.

  • Valor: nessa modalidade, a Caixa financia valores a partir de R$ 30 mil, podendo chegar a 50% do valor do imóvel
  • Prazo: de 60 a 180 meses
  • Juros: de 1,33% a 1,95% ao mês.
  • O imóvel é dado em garantia, e a contratação pode ser feita em agências da Caixa ou por correspondentes parceiros.

Interessados podem verificar a elegibilidade, simular condições e obter orientações no site do Reforma Casa Brasil ou diretamente pelo aplicativo da Caixa.

Relacionadas
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
BC muda regras para acabar com contas bancárias fraudulentas
Edifício sede da Petrobras
Petrobras aprova plano de demissão voluntária para até 1,1 mil pessoas
Agência do Banco do Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo
Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso
Edição:
Aline Leal
Caixa Reforma Casa Brasil MCMV
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Trabalhadores da construção civil
Economia Caixa abre nesta segunda contratações do programa Reforma Casa Brasil
seg, 03/11/2025 - 17:09
Rio de Janeiro (RJ), 01/03/2024 - Bia Nunes, presidente da Acquilerj, fala durante o Seminário Quilombola Nego Bispo, na Defensoria Pública do Rio de Janeiro, centro da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Povos de terreiros e quilombolas fazem encontro em paralelo à COP30
seg, 03/11/2025 - 16:52
Ancelotti faz convocação para dois últimos amistosos da seleção brasileira masculina em 2025 - em 03/11
Esportes Carlo Ancelotti convoca seleção para dois últimos amistosos de 2025
seg, 03/11/2025 - 16:32
Ceará (CE) 20.06.2024 - Cerimônia de entrega de Unidades Habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim III. Fortaleza - CE. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Caixa lança plataforma para redução de CO₂ em projetos habitacionais
seg, 03/11/2025 - 16:14
Brasília (DF), 09/06/2025 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Mauro Cid passa por audiência no STF e retira tornozeleira eletrônica
seg, 03/11/2025 - 15:21
Rio de janeiro 24-03-2024. Marielle Franco. Reprodução Mídias Socias.
Direitos Humanos Harvard homenageia Marielle Franco com a Medalha W.E.B. Du Bois
seg, 03/11/2025 - 15:19
Ver mais seta para baixo