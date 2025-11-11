logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Conselho do FGTS eleva teto de imóveis do Minha Casa, Minha Vida

Órgão aprovou orçamento de R$ 160,2 bilhões para 2026
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/11/2025 - 19:23
Brasília
Fortaleza (CE), 11/10/2024 - Unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim I Módulo IV, no Residencial Cidade Jardim – Conjunto José Walter. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

As famílias de baixa renda poderão financiar imóveis mais caros pelo Minha Casa, Minha Vida. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS) aprovou, nesta terça-feira (11), o aumento do valor máximo dos imóveis do programa habitacional e o Orçamento do FGTS de R$ 160,2 bilhões para o próximo ano.

A medida amplia o teto para até R$ 275 mil, a depender do porte do município, e deve beneficiar famílias das faixas 1 e 2 do programa, que atendem, respectivamente, rendas mensais de até R$ 2.850 e de R$ 2.850 a R$ 4,7 mil em áreas urbanas.

Em áreas rurais, o reajuste alcança famílias com renda anual de até R$ 66 mil.

O novo limite de financiamento varia conforme o tamanho da cidade:

  • Municípios com mais de 750 mil habitantes: de R$ 264 mil para R$ 275 mil;
  • Entre 300 mil e 750 mil habitantes: de R$ 250 mil para R$ 270 mil;
  • Entre 100 mil e 300 mil habitantes: de R$ 230 mil para R$ 245 mil.

Ao todo, 263 municípios serão beneficiados pela atualização dos valores. A decisão foi aprovada por unanimidade durante reunião do Conselho Curador, que conta com representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores.

Orçamento do FGTS

Na mesma reunião, o Conselho aprovou o orçamento financeiro, operacional e econômico do FGTS para 2026, no valor de R$ 160,2 bilhões, um aumento de 5,4% em relação ao orçamento vigente de 2025.

Do total, R$ 144,5 bilhões serão destinados à habitação, sendo R$ 125 bilhões voltados à habitação popular. Os setores de saneamento básico e infraestrutura urbana receberão R$ 8 bilhões cada. Já os subsídios a famílias de baixa renda terão R$ 12,5 bilhões em recursos, valor superior aos R$ 12 bilhões previstos para 2025.

De acordo com o Conselho Curador, o aumento permitirá ampliar o subsídio para famílias da Região Norte, que poderão receber até R$ 65 mil na compra da casa própria com recursos do FGTS a partir de 2026. Nas demais regiões, o valor máximo do benefício permanecerá em R$ 55 mil.

Presidida pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a reunião também aprovou os orçamentos plurianuais do Fundo para o período de 2027 a 2029. A previsão é de R$ 144,5 bilhões para 2027, e R$ 139,5 bilhões para 2028 e 2029.

As medidas estão alinhadas às metas do governo federal de ampliar o acesso à moradia popular e impulsionar programas prioritários como o Minha Casa, Minha Vida e o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Relacionadas
Feirão da Casa Própria da Caixa, em Brasília. O feirão ocorre até domingo (27) nas cidades de Brasília, Belém, Campinas, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza e Recife.
Caixa começa a oferecer Minha Casa, Minha Vida para classe média
Edição:
Carolina Pimentel
FGTS Minha Casa Minha Vida
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 26/02/2025 O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Internacional Brasil é reeleito para presidir Conselho-Executivo da ONU Turismo
ter, 11/11/2025 - 19:28
Fortaleza (CE), 11/10/2024 - Unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida no Residencial Cidade Jardim I Módulo IV, no Residencial Cidade Jardim – Conjunto José Walter. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Conselho do FGTS eleva teto de imóveis do Minha Casa, Minha Vida
ter, 11/11/2025 - 19:23
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Defesa de réus do Núcleo 3 negam participação na trama golpista
ter, 11/11/2025 - 19:14
Rio de Janeiro (RJ), 28/05/2025 – O escritor Nei Lopes durante abertura da 3ª edição do Congresso Internacional de Estudos Afrodiaspóricos, no Arte Sesc, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Encontro de Nei Lopes e Luiz Antonio Simas exalta identidade negra
ter, 11/11/2025 - 19:10
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Com equipe completa, Ancelotti comanda atividade em Londres
ter, 11/11/2025 - 19:02
Belém (PA), 11/11/2025 - Indígenas na área da Green Zone (Área Verde), na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Crianças na COP: "As gerações passadas já falharam com a gente"
ter, 11/11/2025 - 19:01
Ver mais seta para baixo