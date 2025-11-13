logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Consórcio Acquavias vence leilão de balsas em São Paulo

Empresa vai operar 14 linhas de transporte de passageiros
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 19:08
São Paulo
São Paulo (SP) 13/11/2025 - Governador Tarcísio de Freitas participa do leilão de sistema de travessias hídricas na B3. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A empresa maranhense Internacional Marítima Limitada arrematou hoje (13), por meio do consórcio Aquavias SP, a concessão de 14 linhas de transporte aquaviário no estado de São Paulo.

A vitória, superando outras três empresas em leilão público, ocorreu com proposta de desconto de 12,60% na contraprestação pública, superando outros três concorrentes.

Foram licitadas três linhas na Região Metropolitana de São Paulo, três no Vale do Paraíba e oito no litoral paulista, entre elas a balsa Santos-Guarujá.

Os serviços atendem, em média, 40 mil passageiros por dia, 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano. São previstos investimentos de R$ 2,5 bilhões direcionados à modernização dos terminais e  substituição de embarcações, que passarão a ser elétricas. 

Tempo

O modelo de Parceria Público-Privada adotado prevê prazo contratual de 20 anos. Entre as rotas contempladas estão São Sebastião–Ilhabela, Santos–Vicente de Carvalho, Santos–Guarujá, Bertioga–Guarujá, Cananéia–Continente, Cananéia–Ilha Comprida, Cananéia–Ariri, Iguape–Juréia, Bororé–Grajaú, Taquacetuba–Bororé, João Basso–Taquacetuba, Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

A assinatura definitiva do contrato está prevista para o primeiro semestre de 2026. O grupo vencedor já opera duas linhas de transporte marítimo no Maranhão, além de embarcações de apoio portuário e rebocadores, e faz parte do grupo Cantanhede, conglomerado regional de empresas ligadas à construção civil.

Em seu discurso após o leilão, o governador Tarcísio de Freitas (foto) comentou a dificuldade do projeto pela ausência de experiências prévias de concessões de transporte marítimo de passageiros no estado.

Ele destacou ainda a licitação do novo Centro Administrativo do governo estadual, com valor previsto de R$ 5 bilhões, que ocorrerá em 15 dias. O projeto reconfigura o centro de São Paulo ao levar secretarias e a própria sede do governo para a região. 

Relacionadas
São Paulo (SP) 24/08/2024 - Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco, o governo de São Paulo cria gabinete de crise para combate a incêndios Estradas são interditadas e 30 municípios estão em alerta máximo Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Consórcio PR vence leilão do Lote 4 de Rodovias do Paraná
Bulk Carrier 'Discoverer' unloads U.S. soybeans at the port of Paranagua, Brazil, December 3, 2020. Picture taken December 3, 2020. Picture taken with a drone. REUTERS/Rodolfo Buhrer
Porto de Paranaguá é concedido ao Consórcio Canal Galheta Dragagem
Rio de Janeiro (RJ), 30/10/2025 - Governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, durante reunião com governadores para tratar sobre ações da Operação Policial Contenção. Foto: Governo do RJ/Divulgação
Sete governadores anunciam "Consórcio da Paz" após operação no Rio
Edição:
Kleber Sampaio
São Paulo Leilão Centro Administrativo consórcio Aquavias
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 13/11/2025 - Governador Tarcísio de Freitas participa do leilão de sistema de travessias hídricas na B3. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Consórcio Acquavias vence leilão de balsas em São Paulo
qui, 13/11/2025 - 19:08
Brasília - 13/10/2025 -Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-presidente do Instituto Alessandro Antonio Stefanutto. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Geral PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina
qui, 13/11/2025 - 19:02
Belém (PA), 13/11/2025 - Vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participam do painel Racismo Ambielntal e Mudanças Climáticas, na Zona Azul da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Vice-presidente da Colômbia acusa ONU de racismo no debate ambiental
qui, 13/11/2025 - 18:31
Brasília (DF), 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Ferramenta lançada pelo MEC visa apoiar estudantes na preparação para o Enem, com simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Educação Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC
qui, 13/11/2025 - 18:29
marta, seleção feminina, futebol
Esportes Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa
qui, 13/11/2025 - 18:28
Brasília 13/11/2025 - Secretário Nacional de Assuntos Legislativos do MJSP, Marivaldo Pereira, durante entrevista para Agência Brasil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Política Governo mantém críticas após 4ª versão do PL Antifacção de Derrite
qui, 13/11/2025 - 18:05
Ver mais seta para baixo