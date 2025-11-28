logo ebc
logo Agência Brasil
Economia

Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro

Segundo Aneel, bandeira tarifária passa de vermelha para amarela
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/11/2025 - 18:37
São Luís
Conta de luz
© Arquivo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária em dezembro passou da vermelha no patamar 1, em novembro, para amarela em dezembro.

Isso significa que a pessoa deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (KW/h) consumidos e passa a pagar R$ 1,885.

De acordo com a Aneel, a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro é superior às chuvas que ocorreram em novembro, na maior parte do país.

"Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda", informou a Agência.

A Aneel acrescentou “que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo". A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro.

Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

>>Agência Brasil explica: como funcionam as bandeiras tarifárias

Custos extras

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Relacionadas
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sanção do PLV nº 4 – Tarifa Social de Energia “Luz do Povo”. Palácio do Planalto, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda
Brasília (DF), 03/09/2025 - O relator da CMMPV 1300/2025, deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), o vice-presidente da CMMPV 1300/2025, deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), durante reunião da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.300, de 2025, que altera diversas leis do setor elétrico brasileiro para modernizar o setor, promover mais eficiência, competitividade e transparência, realiza reunião para apreciação de relatório. Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Tarifa social de energia elétrica é aprovada em comissão do Congresso
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Brasil bate recorde de geração de energia eólica em novembro
Edição:
Aécio Amado
conta de luz bandeira tarifária Aneel energia elétrica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Conta de luz
Economia Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro
sex, 28/11/2025 - 18:37
Ilustração mostra bandeiras dos EUA e do Irã 18/6/2025 REUTERS/Dado Ruvic
Esportes Irã vai boicotar sorteio da Copa devido a problemas com vistos dos EUA
sex, 28/11/2025 - 18:24
São Paulo (SP), 26/11/2025 - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala durante coletiva de imprensa sobre aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa para o registro de vacina nacional contra dengue do Instituto Butantan. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde SUS vai ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país
sex, 28/11/2025 - 18:15
São Paulo (SP) 18/08/2024 UNIP em São Paulo, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) a espera da abertura dos portões. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Concursos CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados nesta segunda
sex, 28/11/2025 - 18:01
seleção brasileira feminina perde por 3 a 1 da Noruega em penúltimo amistoso de 2025, na Espanha - em 28/11/2025
Esportes Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano
sex, 28/11/2025 - 17:32
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral EBC prorroga inscrições para vaga no Comitê Editorial até dia 6
sex, 28/11/2025 - 17:28
Ver mais seta para baixo